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VATRA 'GUTA' SVE PRED SOBOM

VIDEO Horor u Španjolskoj: Pao dalekovod, buknuo veliki požar. 12 mrtvih, evakuirali su tisuće...

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Horor u Španjolskoj: Pao dalekovod, buknuo veliki požar. 12 mrtvih, evakuirali su tisuće...
Foto: @Plan_INFOCA via X
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Na terenu je oko 150 vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu

Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru koji je izbio kod mjesta Los Gallardos u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Almeríji. Još šest ljudi je ozlijeđeno, a vlasti su evakuirale oko tisuću stanovnika dok se vatrogasci i dalje bore s vatrenom stihijom, prenosi BBC.

Naime, neke od žrtava pronađene su u autima koje je zahvatio plamen. Svjedoci tvrde da je požar izbio nakon što se srušio dalekovod, no vlasti još nisu službeno potvrdile uzrok katastrofe. Broj poginulih u požaru u Los Gallardosu porastao je na 12 nakon potvrde o još šest smrtnih slučajeva - priopćila je regionalna vlada Andaluzije.

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije Juanma Moreno tragediju je nazvao jednom od najtežih u posljednje vrijeme.

- Srca su nam teška i shrvani smo tugom - poručio je na društvenoj mreži X.

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Na terenu je oko 150 vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Jedna osoba završila je u bolnici zbog udisanja dima, druga je zadobila opekline, dok su još četiri osobe zbrinute na mjestu događaja zbog lakših ozljeda i problema s disanjem. Zbog požara zatvorene su prometnice, a u gašenje će se uključiti i španjolska vojna postrojba za hitne situacije (UME).

Požar je izbio tijekom novog toplinskog vala koji je zahvatio jug Europe. Temperature u dijelovima Španjolske dosežu i 42 stupnja, a veliki požari istodobno haraju Francuskom i Portugalom.

Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno pogoršavaju rizik od katastrofalnih požara. Europa se zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta, a prošla godina bila je najgora sezona šumskih požara u Europskoj uniji otkako se vode službena mjerenja.

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