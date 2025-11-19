Požar je progutao prostorije radija Laganini i arhivu Ministarstva financija. Oštetio je dio telekomunikacijske opreme Hrvatskog telekoma (HT)
VIDEO Hrpa papira razletjela se iz izgorenog Vjesnika: 'Možda nekom doleti nešto zanimljivo'
Nakon što je veliki požar 'progutao' zgradu Vjesnika, jedan je naš čitatelj snimio hrpu papira koji iz Vjesnika lete i padaju na tlo. Pita se, kao i brojni zabrinuti građani, što li je sve važno uništeno ovim požarom.
- Potencijalno važni dokumenti lete iz Vjesnika - tko zna koga će od građana dopasti neka zanimljivost, kaže nam čitatelj.
Požar u zgradi Vjesnika u ponedjeljak navečer krenuo je iz jednog ureda, a onda se nastavio širiti ventilacijom i kanalima. Vidio se gusti crni dim i plamen koji se širio i prema donjem dijelu zgrade, a sve su snimili i čitatelji 24sata. Neki od njih stanuju u blizini, a njima je također, pričaju nam, bila napeta noć. Na terenu su bile sve vatrogasne snage i kiša je padala bez prestanka.
