VIDEO ICE Amerikancu razvalio vrata i u donjem vešu ga izvukli na -10: 'Nisu mi se ni ispričali'

Savezni imigracijski agenti nasilno su provalili u dom američkog državljanina u Minnesoti, priveli ga pod prijetnjom oružjem bez naloga, a zatim ga u donjem rublju i sandalama izveli na ulicu na temperaturu ispod nule. Incident, koji se dogodio usred pojačanih federalnih operacija u gradovima Minneapolis i St. Paul, izazvao je bijes javnosti i oštre osude lokalnih dužnosnika.

ChongLy "Scott" Thao (57), naturalizirani američki državljanin, ispričao je novinarima kako ga je u nedjelju poslijepodne iz sna probudila snaha, upozorivši ga da agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) lupaju na vrata njihovog doma u St. Paulu. Rekao joj je da ne otvara, no nekoliko trenutaka kasnije, maskirani agenti razvalili su vrata i uperili oružje u njegovu obitelj.

​- Tresao sam se. Nisu pokazali nikakav nalog, samo su provalili vrata - prisjetio se Thao traumatičnog događaja.

Poniženje pred unukom i susjedima

Foto: Leah Millis

Agenti su ignorirali njegove pokušaje da objasni situaciju. Dok je Thao tražio od snahe da pronađe njegove identifikacijske dokumente, jedan od agenata mu je odbrusio kako ih ne žele vidjeti. Umjesto toga, pred njegovim uplakanim petogodišnjim unukom, stavili su mu lisičine i izveli ga van samo u boksericama i sandalama, s dekom prebačenom preko ramena. Vanjska temperatura u St. Paulu tog je dana iznosila oko minus deset Celzijevih stupnjeva.

​- Molio sam se. Mislio sam si, Bože, molim te, pomozi mi, nisam učinio ništa loše. Zašto mi to rade? Bez odjeće na meni - ispričao je Thao za Reuters, dok su mu susjedi popravljali razvaljena vrata.

Cijeli prizor zabilježili su susjedi svojim mobitelima, a snimke pokazuju više od deset teško naoružanih agenata dok ih okupljeni mole da puste obitelj na miru. Thao tvrdi da su ga agenti odvezli "usred ničega" i natjerali ga da izađe iz automobila na hladnoću kako bi ga fotografirali. U tim trenucima, kaže, bojao se da će ga pretući. Tek su ga tada zatražili dokumente, koje mu prethodno nisu dopustili uzeti.

Nakon otprilike sat ili dva, agenti su, shvativši da se radi o američkom državljaninu bez kaznenog dosjea, vratili Thaa kući. Tamo su mu napokon dopustili da pokaže osobnu iskaznicu, nakon čega su otišli bez isprike za privođenje ili za uništena vrata.

Objašnjenje vlasti i oštar demanti

Foto: Leah Millis

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) opisalo je operaciju u Thaovom domu kao "ciljanu akciju" u potrazi za dvojicom osuđenih seksualnih prijestupnika. U priopćenju su naveli kako "američki državljanin živi s tom dvojicom osuđenih seksualnih prijestupnika na mjestu operacije" te da je "odgovarao opisu meta" i "odbio dati otiske prstiju ili se podvrgnuti facijalnoj identifikaciji".

Obitelj Thao kategorički je odbacila te tvrdnje, nazvavši ih "lažnima i obmanjujućima". Istaknuli su da u kući žive isključivo ChongLy Thao, njegov sin sa suprugom i njihov mali unuk. Nitko od njih nije registriran kao seksualni prijestupnik, a najbliža osoba s takvim dosjeom živi nekoliko ulica dalje. Obitelj sumnja da su agenti tražili bivšeg stanara.

Na incident je oštro reagirala i gradonačelnica St. Pauloa, Kaohly Her, Amerikanka Hmong podrijetla.

​- ICE ne radi ono što tvrdi da radi. Ne idu za okorjelim kriminalcima. Idu za svakim tko im se nađe na putu. To je neprihvatljivo i neamerički - poručila je gradonačelnica.

Ironija sudbine obitelji koja je pomagala Americi

Cijeli je događaj posebno bolan za obitelj Thao s obzirom na njihovu povijest. Njegova posvojena majka, Choua Thao, pobjegla je iz Laosa u Sjedinjene Države sedamdesetih godina nakon što su komunisti preuzeli vlast. Njezin je život bio u opasnosti jer je kao medicinska sestra tijekom takozvanog "Tajnog rata" (1961.-1975.) liječila Hmong vojnike koje je podržavala CIA u borbi protiv komunista. Blisko je surađivala s američkim osobljem, spašavajući živote brojnih civila i vojnika.

ChongLy Thao, koji se još oporavlja od šoka i poniženja, najavio je tužbu protiv Ministarstva domovinske sigurnosti zbog kršenja građanskih prava. Kaže da se više ne osjeća sigurno u vlastitom domu.

​- Uopće se ne osjećam sigurno. Što sam krivo učinio? Nisam učinio baš ništa - zaključio je.