Obavijesti

News

Komentari 41
POSLALA PORUKU PLENKOVIĆU

VIDEO Ivana Kekin objavila prijetnje i gnjusne poruke koje prima: 'Normalizacija nasilja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ivana Kekin objavila prijetnje i gnjusne poruke koje prima: 'Normalizacija nasilja'
Zagreb: Ivana Kekin o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plenkoviću je poručila kako ženama deklarativne osude nasilja ništa ne znače.

Admiral

Ivana Kekin, saborska zastupnica iz redova Možemo!, objavila je na društvenim mrežama snimku u kojoj je upozorila javnost da broj ubojstava žena u Hrvatskoj raste, da se nasilje normalizira,...

Poručila je kako se pojedinci osjećaju dovoljno ugodno da javno glorificiraju nasilje prema ženama 

- Jer to je društvo u kojem živimo, u kojem je to okej - napisala je Kekin.

PROBLEM FEMICIDA Plenković odgovorio Kekin: 'Ja te divljake, imbecile i kretene osuđujem više nego vi'
Plenković odgovorio Kekin: 'Ja te divljake, imbecile i kretene osuđujem više nego vi'

U snimci je objavila i užasne poruke koje su joj upućene ispod objave o ubijenim ženama...

"Kako bi ovoj legla šamarčina", "Kad tebe tvoj kokne, bit će veselo", "Pa kad laju kao i ti, moraju umirat", stoji u tim porukama.

- Tako izgleda normalizacija nasilja.  Kao i kad čujemo da ministra trenira čovjek koji je prebio curu. Društvo u kojem nema posljedica za ovakva ponašanja plodno je tlo za bujanje nasilja prema ženama - maltretiranja, batina, prijetnji, ucjena, seksualnog nasilja pa sve do ubojstava žena. Broj ubijenih žena u Hrvatskoj raste - poručila je Kekin. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Plenkoviću je poručila kako ženama deklarativne osude nasilja ništa ne znače.

IZA ZATVORENIH VRATA Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo
Suprugu davio kabelom i tukao tavom po glavi, neće mu suditi za femicid već za teško ubojstvo

- Ženama treba da držite nasilnike dalje od njih. Treba im krov nad glavom i financijska stabilnost za njih i njihovu djecu. Trebamo društvo koje nasilje prepoznaje i koje na nasilje ne pristaje - kaže Kekin.

Napisala je kako žene koje se odluče ostaviti nasilnike nemaju dovoljnu podršku...

- Šteta je što se renta dalje plaća u novcu, baš kao i hrana, i odjeća i puno još toga što treba svaka žena koja se ohrabri ostaviti nasilnika...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 41
Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije
STOP NA EURU

Jandroković o Thompsonu i zabrani: 'Ako ne znaš što je bilo' ćemo pjevati još glasnije

Predsjednik Sabora i ministar Glavina poručuju da domoljubna pjesma ostaje himna hrvatske rukometne reprezentacije
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026