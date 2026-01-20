VIDEO Ivana Kekin objavila prijetnje i gnjusne poruke koje prima: 'Normalizacija nasilja'

Ivana Kekin, saborska zastupnica iz redova Možemo!, objavila je na društvenim mrežama snimku u kojoj je upozorila javnost da broj ubojstava žena u Hrvatskoj raste, da se nasilje normalizira,...

Poručila je kako se pojedinci osjećaju dovoljno ugodno da javno glorificiraju nasilje prema ženama

- Jer to je društvo u kojem živimo, u kojem je to okej - napisala je Kekin.

U snimci je objavila i užasne poruke koje su joj upućene ispod objave o ubijenim ženama...

"Kako bi ovoj legla šamarčina", "Kad tebe tvoj kokne, bit će veselo", "Pa kad laju kao i ti, moraju umirat", stoji u tim porukama.

- Tako izgleda normalizacija nasilja. Kao i kad čujemo da ministra trenira čovjek koji je prebio curu. Društvo u kojem nema posljedica za ovakva ponašanja plodno je tlo za bujanje nasilja prema ženama - maltretiranja, batina, prijetnji, ucjena, seksualnog nasilja pa sve do ubojstava žena. Broj ubijenih žena u Hrvatskoj raste - poručila je Kekin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Plenkoviću je poručila kako ženama deklarativne osude nasilja ništa ne znače.

- Ženama treba da držite nasilnike dalje od njih. Treba im krov nad glavom i financijska stabilnost za njih i njihovu djecu. Trebamo društvo koje nasilje prepoznaje i koje na nasilje ne pristaje - kaže Kekin.

Napisala je kako žene koje se odluče ostaviti nasilnike nemaju dovoljnu podršku...

- Šteta je što se renta dalje plaća u novcu, baš kao i hrana, i odjeća i puno još toga što treba svaka žena koja se ohrabri ostaviti nasilnika...