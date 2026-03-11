Vijeće sigurnosti UN-a saziva hitan sastanak zbog Libanona

Vijeće UN-a trebalo bi se sastati u 10 sati (14 GMT) u New Yorku. Diplomati su kazali da također očekuju glasanje o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein u ime članica Vijeća za suradnju u Zaljevu (GCC). Zaljevske države i dalje se suočavaju s raketnim napadima i napadima dronovima iz Irana.

Nacrt rezolucije poziva na trenutačni prekid iranskih napada na zemlje Zaljeva i druge susjedne zemlje, kao i na prekid korištenja posredničkih skupina.

Među skupinama koje podupiru Iran su Hezbollah u Libanonu i Huti u Jemenu.

Hezbollah je ponovno počeo raketirati Izrael prije otprilike tjedan dana, kao odgovor na izraelsko ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, što je potaknulo velike izraelske napade u Libanonu.