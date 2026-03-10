Izvoz nafte s Bliskog istoka pao na 10 posto, G7 priprema mjere

Ministri energetike zemalja skupine G7 ustuknuli su u utorak pred odlukom o otpuštanju nafte iz strateških rezervi, uz upozorenje Međunarodne agencije za energiju (IEA) da je izvoz energenata s Bliskog istoka zbog blokade Hormuškog tjesnaca sveden na 10 posto predratne razine. Njihovi kolege iz resora financija zaključili su u ponedjeljak, prema riječima francuskog predsjedatelja ministra Rolanda Lescurea, da je "koordinacija ključna jer sukob možda jest lokalne prirode, ali ima globalne posljedice".

SAD i Izrael napali su prije desetak dana Iran, a Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila na Izrael i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev. Iranska mornarica objavila je i da je zbog rata preuzela kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) pozvala je članice G7 da koordinirano plasiraju na tržište naftu iz rezervi, prema riječima japanskog ministra financija Satsukija Katayame.

"Suglasili smo se da ćemo, po potrebi, upotrijebiti sve nužne alate kako bismo stabilizirali tržište, uključujući i moguće otpuštanje nužnih zaliha", naveo je nakon sastanka francuski ministar financija Roland.

Vlade pažljivo prate situaciju i trenutno nema problema u opskrbi ni u Europi ni u SAD-u, dometnuo je Lescure.

Urušeni izvoz

U utorak IEA je bila domaćin sastanka na kojem su se okupili ministri energetike G7.

Stanje na tržištima nafte pogoršalo se u proteklim danima, uz "izazove" tranzita kroz Hormuški tjesnac i znatno smanjenu proizvodnju u regiji, rekao je izvršni direktor IEA-e Fatih Birol, prema priopćenju na internetskoj stranici agencije.

Takva situacija stvara "značajne i sve veće rizike za tržište", naglasio je Birol, dodajući da su ministri energetike G7 "raspravljali o svim raspoloživim opcijama, uključujući i pristup tržišta zalihama nafte iz kriznih rezervi IEA-e".

Rat je znatno smanjio tranzit nafte kroz Hormuški tjesnac i zemlje u regiji Perzijskog zaljeva trenutno izvoze manje od deset posto nafte i naftnih proizvoda iz razdoblja prije sukoba, pokazuje izvješće objavljeno u utorak na internetskoj stranici agencije.

Tjesnacem je u 2025. godini prolazilo u prosjeku 20 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda dnevno, navodi IEA, što odgovara otprilike četvrtini svjetske trgovine naftom morem.

Izvoznici su u takvim uvjetima prisiljeni znatno smanjiti proizvodnju nafte i ukapljenog plina, dodaje agencija.

Rizik poskupljenja hrane

Alternativne su opcije za izvoz ograničene budući da samo Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju naftovode procijenjenog kapaciteta 3,5 milijuna do 5,5 milijuna barela dnevno kojima bi se mogao zaobići Hormuški tjesnac.

Foto: Edgar Su

Alternativni pravac za dopremu više od 110 milijardi kubika ukapljenog plina, prema podacima o tranzitu kroz Hormuški tjesnac u 2025. godini, ne postoji, zaključuju u IEA-i.

Poremećaji u tranzitu ugrožavaju i isporuku druge robe, u prvom redu umjetnih gnojiva, upozoravaju u IEA-i, navodeći da Hormuškim tjesnacem prolazi više od 30 posto isporuka uree i oko 20 posto dušičnih gnojiva i fosfata.

Takva situacija nosi i rizik poskupljenja hrane i dovodi u pitanje opskrbu prehrambenim proizvodima. upozoravaju.

Priprema scenarija

Članice IEA-e trenutno drže u strateškim rezervama više od 1,2 milijardi barela nafte, a još 600 milijuna barela drže kompanije, prema zakonskim obavezama, napomenuo je Birol.

IEA je objavila da je sazvala izvanredni sastanak država članica kako bi im predstavila dubinsku analizu situacije. Uz 21 članicu Europske unije, skupina obuhvaća još 11 zemalja, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Tursku, Novi Zeland, Japan, Kanadu i Australiju.

Britanska ministrica financija Rachel Reeves rekla je još u ponedjeljak da je London spreman poduprijeti otpuštanje nafte iz rezervi.

"Svi su spremni poduzeti mjere kako bi se tržište stabiliziralo, uključujući Sjedinjene Američke Države", rekao je pak francuski ministar financija Roland Lescure novinarima nakon današnjeg sastanka ministara energetike.

"Zatražili smo od IEA‑e da razradi scenarije za eventualno otpuštanje nafte iz rezervi, moramo biti spremni za brzu reakciju" dodao je francuski ministar.

Najveće strateške rezerve u skupini G7 ima SAD, od ukupno 415,4 milijuna barela nafte, prema podacima s kraja veljače. Japan zauzima drugo mjesto, sa 260 milijuna barela nafte na kraju prošle godine.

Njemačka pak drži 110 milijuna barela nafte i 67 milijuna barela gotovih naftnih proizvoda, objavilo je ministarstvo energetike. Francuska je pak na kraju 2024. u državnim rezervama imala 97 milijuna barela nafte.