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POBJEGAO S MIROVINAMA

Širi se snimka na kojoj je poštar Stipe? Pobjegao je na Tajland s mirovinama, s njim je i djevojka

Piše Iva Tomas,
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Širi se snimka na kojoj je poštar Stipe? Pobjegao je na Tajland s mirovinama, s njim je i djevojka
Foto: TikTok/Schreenshot
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U međuvremenu je priča o poštaru iz Višića preselila i na društvene mreže. Na platformi 4fund pojavila se 'humanitarno-humoristična' kampanja kojom se pokušava prikupiti 15.000 eura za Stipu

Priča o Stipi Jukiću iz Višića kod Čapljine dobila je potpuno neočekivan nastavak. Nakon što mu se početkom rujna izgubio trag i nakon što su informacije o njegovu nestanku odvele istragu sve do Tajlanda, Stipe se sada izgleda ponovno pojavio, i to na društvenim mrežama.

Na TikTok profilu „444dvanaest“ objavljena je snimka na kojoj je Jukić u društvu djevojke. Prema objavi, video je nastao na Tajlandu, čime je slučaj nestanka koji je posljednjih dana privlačio veliku pozornost dobio novu, pomalo bizarnu epizodu.

@novifosil #khaosanroad #thailand🇹🇭 #ladygaga #pkuket🇹🇭 #coffeetiktok ♬ izvorni zvuk - 444dvanaest

Podsjetimo, Jukićev nestanak prijavila je njegova majka Policijskoj upravi Čapljina nakon što joj se prestao javljati. Policija je potom pokrenula potragu. Prema ranije objavljenim informacijama, Stipe je nakon boravka u jednom mostarskom hotelu krenuo prema Sarajevu. Odatle je otputovao avionom za Tursku, dok je na avionskoj karti kao krajnja destinacija bio naveden Bangkok.

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Hercegovina.info tada je objavila da je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona mogao potvrditi kako je Jukić napustio Bosnu i Hercegovinu. Njegov dolazak na Tajland u tom trenutku nije bio službeno potvrđen. Nova snimka sada je dodatno rasvijetlila barem dio njegova putovanja, ako je na njoj zaista Stipe.

Dok se tragalo za Jukićem, mještani su se pitali što se dogodilo s mirovinama koje su trebale biti dostavljene korisnicima. Prema tadašnjim neslužbenim informacijama, nedostajalo ih je između 50 i 60. Hrvatska pošta Mostar naknadno je izvijestila da su 10. rujna na području Čapljine sve mirovine ipak bile podijeljene.

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U vezi sa slučajem pokrenute su i interne provjere. U međuvremenu je priča o poštaru iz Višića preselila i na društvene mreže. Na platformi 4fund pojavila se 'humanitarno-humoristična' kampanja kojom se pokušava prikupiti 15.000 eura za Stipu.

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