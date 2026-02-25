Obavijesti

VIDEO Jezivi Epsteinov brlog u Parizu: Crvene sobe, fotografije golih djevojki, plišane igračke...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Jezivi Epsteinov brlog u Parizu: Crvene sobe, fotografije golih djevojki, plišane igračke...
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS, U.S. Justice Department/REUTERS, Canva

Zidovi su obojeni u agresivne crvene tonove, na njima su fotografije golih ili polugolih djevojki, na jednoj fotografiji je i sam Epstein, uz njega su dvije djevojke u toplesu...

Francuski list Le Parisien objavio je dosad neviđene fotografije raskošnog pariškog stana monstruma Jeffreyja Epsteina. Luksuznu nekretninu na slavnoj Aveniji Foch u Parizu kupio je 2001. godine. Koristio ju je kao svoju 'europsku bazu', istražitelji smatraju kako su unutar ove raskošne rezidencije s 18 soba počinjeni užasni seksualni zločini... Pariz je Epstein, piše The Times, posjetio više od 170 puta.

Foto: Department of Justice

Interijer je, blago rečeno, uznemirujuć. Zidovi su obojeni u agresivne crvene tonove, na njima su fotografije golih ili polugolih djevojki, na jednoj fotografiji je i sam Epstein, uz njega su dvije djevojke u toplesu. U stanu su, vidi se na fotografijama, bile i plišane igračke, što je posebno uznemirujuće.

Jezive snimke potječu iz istražiteljskog dosjea protiv Jean-Luca Brunela, Epsteinovog suradnika i modnog agenta koji je 2022. godine počinio samoubojstvo u zatvoru dok je čekao na suđenje zbog teških seksualnih zločina za koje je optužen. Najmanje tri žene su svjedočile kako su ih Epstein ili njegovi prijatelji zlostavljali na francuskom teritoriju.

Ove 'friške' fotografije pružaju rijedak uvid u svijet koji je pokojni financijer stvorio unutar zidova stana od oko 700 kvadrata na Aveniji Foch, jednoj od najekskluzivnijih adresa u Parizu, na samo nekoliko koraka od Slavoluka pobjede.

Stan su, prema pisanju Timesa, koristili i Epsteinovi prijatelji. Istražitelji smatraju kako je Epstein imao 'vezu' u Francuskoj koja mu je pribavljala mlade djevojke kad bi dolazio u posjet francuskoj metropoli.

Former Home of Jeffrey Epstein in Paris
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

U stanu je bila i takozvana "kineska soba", koja je imala  tapete s motivima zmajeva i uokvirene portrete kineskih careva, dok se iz kružne recepcije, nazvane "rotunda", pružao pogled na Slavoluk pobjede, a pod je prekrivala medvjeđa koža. Epstein je očito bio fasciniran i životinjama kao trofejima, unutra su našli rogove antilope i ovna te namještaj presvučen umjetnom tigrovom kožom. Njegova radna soba bila je u potpunosti obložena crvenom kožom, a stan je imao i vlastitu saunu te teretanu. 

Posebno se ističe soba za masažu s prigušenim svjetlima i crvenim zidovima, za koju tužitelji vjeruju da su u njoj počinjeni užasni seksualni zločini. U jednoj od soba su, piše New York Post, pronađena dva vibratora.

Epstein je, prema službenom izvještaju, počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine. Uz taj slučaj vezane su brojne teorije zavjere.

