VIDEO Kakav blam u Danskoj! Vučić ostao bez stolice, dobio školsku klupicu i polomio je...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se našao u centru pažnje zbog, kako piše Nova.rs, nespretnih scena na međunarodnom summitu lidera u Kopenhagenu. Naime, dok su svjetski državnici zauzimali svoja mjesta, za Vučića, čini se, nije bilo pripremljene stolice.

Srbijanski predsjednik zbunjeno se osvrtao tražeći nekoga iz protokola, a kada mu nitko nije priskočio u pomoć, pokušao je sjesti na mjesto jednog vojnog časnika. Međutim, ubrzo je upozoren da to nije moguće.

Organizatori, očito nesigurni kamo ga smjestiti, donijeli su mu potom malu stoličicu sa stolićem, nalik onima iz školskih klupa. Vučić je, prema navodima, prilikom pokušaja da se smjesti nespretno prevrnuo i polomio stolić, no na kraju je ipak ostao sjediti na toj improviziranoj stolici.

Incident je izazvao brojne reakcije u Srbiji.

„Stalna blamaža i nevjerojatan propust našeg protokola. Nije ni smiješno jer oni vode i uništavaju Srbiju 13 godina“, napisao je na društvenim mrežama diplomat i pravnik Borko Stefanović, komentirajući situaciju.

Kako zaključuje Nova.rs, iako ovakve scene mogu izgledati trivijalno, činjenica da se srbijanski predsjednik često nalazi na marginama velikih međunarodnih skupova šalje jasnu poruku o percepciji njegove uloge među svjetskim liderima.