Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - upozorio je HAK
VIDEO Kaos na A1: Gori auto kod Zdenčine, kolona 4 km! Kamioni u kvaru. Zastoj i na ZG obilaznici
Auto se zapalio na autocesti A1 između Lučkoga i Donje Zdenčine u smjeru Dubrovnika, javlja nam čitatelj. Kako piše HAK, zbog toga se vozi jednom trakom u koloni dugoj oko četiri kilometra.
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- Požar na vozilu na autocesti A1 na 8. km između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km - priopćio je HAK.
Osim toga, na A1 između tunela Bristovac i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se jednom trakom uz ograničenje od 60 km/h zbog teretnog vozila u kvaru. Vozilo je u kvaru također i u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, a vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.
Uz ograničenje se vozi i na autocesti A3, gdje je zbog prolivene tekućine na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane ograničenje 80 km/h. Gustoća prometa je pojačana na A3 između Buzina i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vozi se usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima.
- Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama - upozorio je HAK.
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