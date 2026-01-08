Policija uhitila 43-godišnjaka zbog brutalnog premlaćivanja mladića ispred kluba na Savskoj

Krvava snimka s novogodišnje noći na zagrebačkoj Savskoj cesti zgrozila je javnost, a policijska istraga sada je dobila epilog. Zagrebačka policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je teško ozlijedio 21-godišnjaka ispred noćnog kluba u ranim jutarnjim satima 1. siječnja.

Policija je dojavu o pretučenom mladiću zaprimila oko 1.30 sati. Na mjestu događaja zatekli su mladića s teškim ozljedama, dok se napadač već udaljio. Ozlijeđeni je hitno prevezen u KBC Zagreb, gdje je zadržan na liječenju.

Snimka zgrozila javnost

Ubrzo nakon napada, društvenim mrežama počela se širiti uznemirujuća snimka na kojoj se vidi mladić krvave glave kako sjedi na tramvajskoj stanici, vidno dezorijentiran i iscrpljen. Na snimci se čuju povici, a u jednom trenutku napadač mu ponovno prilazi i nastavlja ga udarati, nakon čega mladić bježi.

Svjedoci su tvrdili da je napad bio iznimno brutalan te da mladić u jednom trenutku nije bio sposoban normalno govoriti. Obitelj pretučenog mladića potvrdila je da je slučaj odmah prijavljen policiji.

Klub se ograđuje od incidenta

Iz The Movie Puba, ispred kojeg se sve dogodilo, odmah su se ogradili od napada. Uprava kluba poručila je kako nijedna osoba sa snimke nije njihov zaposlenik, uključujući i zaštitare.

– U samom prostoru kluba nije bilo fizičkog obračuna. Određeni gosti su ranije narušavali red i mir te su udaljeni iz kluba, ali izvan objekta naše osoblje nije imalo nikakav kontakt s njima – poručili su iz uprave, naglasivši da osuđuju svaki oblik nasilja.

Policija je u danima nakon napada provela kriminalističko istraživanje i ispitala više svjedoka. Ključni pomak dogodio se kada je mladić pušten iz bolnice, a njegove su ozljede službeno okvalificirane kao teške tjelesne ozljede.

Na temelju prikupljenih dokaza, policija je identificirala i uhitila 43-godišnjaka, koji je potom predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.