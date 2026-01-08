Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKO GA OZLIJEDIO

Policija uhitila 43-godišnjaka zbog brutalnog premlaćivanja mladića ispred kluba na Savskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Policija uhitila 43-godišnjaka zbog brutalnog premlaćivanja mladića ispred kluba na Savskoj
Foto: 24sata

Krvava novogodišnja noć ispred noćnog kluba u Zagrebu: 21-godišnjak teško ozlijeđen, napad snimljen i širio se društvenim mrežama, policija ga nakon višednevne istrage privela

Admiral

Krvava snimka s novogodišnje noći na zagrebačkoj Savskoj cesti zgrozila je javnost, a policijska istraga sada je dobila epilog. Zagrebačka policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je teško ozlijedio 21-godišnjaka ispred noćnog kluba u ranim jutarnjim satima 1. siječnja.

Policija je dojavu o pretučenom mladiću zaprimila oko 1.30 sati. Na mjestu događaja zatekli su mladića s teškim ozljedama, dok se napadač već udaljio. Ozlijeđeni je hitno prevezen u KBC Zagreb, gdje je zadržan na liječenju.

OSUDILI NASILJE Vlasnik Movie Puba o napadu na Novu godinu: 'Naši ljudi nemaju veze s tučnjavom'
Vlasnik Movie Puba o napadu na Novu godinu: 'Naši ljudi nemaju veze s tučnjavom'

Snimka zgrozila javnost

Ubrzo nakon napada, društvenim mrežama počela se širiti uznemirujuća snimka na kojoj se vidi mladić krvave glave kako sjedi na tramvajskoj stanici, vidno dezorijentiran i iscrpljen. Na snimci se čuju povici, a u jednom trenutku napadač mu ponovno prilazi i nastavlja ga udarati, nakon čega mladić bježi.

Svjedoci su tvrdili da je napad bio iznimno brutalan te da mladić u jednom trenutku nije bio sposoban normalno govoriti. Obitelj pretučenog mladića potvrdila je da je slučaj odmah prijavljen policiji.

UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

Klub se ograđuje od incidenta

Iz The Movie Puba, ispred kojeg se sve dogodilo, odmah su se ogradili od napada. Uprava kluba poručila je kako nijedna osoba sa snimke nije njihov zaposlenik, uključujući i zaštitare.

– U samom prostoru kluba nije bilo fizičkog obračuna. Određeni gosti su ranije narušavali red i mir te su udaljeni iz kluba, ali izvan objekta naše osoblje nije imalo nikakav kontakt s njima – poručili su iz uprave, naglasivši da osuđuju svaki oblik nasilja.

TRAGEDIJA U tragediji na skijalištu poginuo i srpski zaštitar (31): Iz goruće zgrade spašavao je druge ljude
U tragediji na skijalištu poginuo i srpski zaštitar (31): Iz goruće zgrade spašavao je druge ljude

Policija je u danima nakon napada provela kriminalističko istraživanje i ispitala više svjedoka. Ključni pomak dogodio se kada je mladić pušten iz bolnice, a njegove su ozljede službeno okvalificirane kao teške tjelesne ozljede.

Na temelju prikupljenih dokaza, policija je identificirala i uhitila 43-godišnjaka, koji je potom predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026