VIDEO KAOS U FRANCUSKOJ Sukobi učenika i policije sve su nasilniji, požari diljem zemlje

Francuska interventna policija u petak se sukobila sa srednjoškolcima diljem zemlje, a sindikati su pozvali nastavnike na štrajk dok se vlada predsjednika Emmanuela Macrona pokušava nositi sa sve nasilnijim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja. Ulice istočnoga grada Strasbourga bile su obavijene suzavcem, u Marseilleu na jugu zemlje na policijske kordone bacana su pirotehnička sredstva, a u Rennesu na zapadu zapaljeni su kontejneri za smeće.

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Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Francuskoj | Video: 24sata/Reuters

U La Ciotatu, nedaleko od Marseillea, jedan je mladić polio nastavnika benzinom, rekao je glasnogovornik regionalne obrazovne uprave.

Prosvjednici u Pantinu, na rubu Pariza, zapalili su razne predmete, među kojima i ograde, te bacali petarde na interventnu policiju prije nego što su pobjegli.

Foto: Tom Nicholson

Šest mjeseci prije predsjedničkih izbora iduće godine, ankete javnog mnijenja dosljedno pokazuju veliku nepopularnost Macrona i njegove vlade desnog centra. Nezadovoljstvo su potaknuli planirani rezovi u proračunu, koji dodatno pogoršavaju krizu financiranja obrazovanja.

Ministar obrazovanja Edouard Geffray rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.

Sindikalne središnjice pozvale su nastavnike na štrajk u utorak, tjedan dana nakon što su javni službenici stupili u štrajk.

„Nasilje je žalosno, ali ... kada se zahtjevi godinama ne čuju, a uzimajući u obzir politički i geopolitički kontekst, postoji nekoliko okolnosti koje učenike dovode u stanje stvarne tjeskobe”, rekla je nastavnica Sandra Champain-Seller.

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez rekao je u petak za televiziju TF1 da je policija od ponedjeljka uhitila ukupno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Ministar pravosuđa Darmanin ranije je za radio RTL rekao da bi roditelji djece koja uništavaju imovinu trebali nadoknaditi štetu.

Učenici koji blokiraju srednje škole izrazili su nezadovoljstvo zbog prenapučenih učionica, stalnog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada, što pripisuju godinama nedovoljnog ulaganja.

Foto: Sarah Meyssonnier

Prema nacrtu proračuna za 2027. koji je vlada predstavila u četvrtak, proračun za obrazovanje povećat će se za 1,7 posto, što je manje od stope inflacije, na 65,53 milijarde eura, ne računajući mirovine nastavnika.

Prema globalnom forumu za javne politike Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), francuska izdvajanja za obrazovanje nalaze se u sredini raspona među državama članicama te su porasla između 2015. i 2022. godine, ali se njihov udio u proračunu blago smanjio.