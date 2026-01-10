VIDEO Kapetan koji je plovio uz ogromnu pijavicu: 'U zraku se osjećalo da nešto dolazi...'

Prilikom iskrcaja putnika na otoku Rivnju, osjećalo se u zraku da nešto dolazi.... Obavili smo iskrcaj putnika i žurno se odvezali jer se očekivao ubrzo nalet vjetra, ispričao nam je kapetan Jadrolinijinog katamarana koji je prošao blizu tornadične pijavice u petak.

Snimka s katamarana je impresivna. Iako ova pojava nije rijetka i neuobičajena, malo je snimaka iz ovakve blizine. Zadnja velika tornadična pijavica na tom području zabilježena je 1994. godine u Bibinjama kad je napravila značajnu štetu.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 01:53 Katamaran i pijavica | Video: 24sata

- Srećom uspjeli smo se odvezati kad smo ugledali pijavicu na vrhu otoka Sestrunja kako se naglo spušta prema moru velikom brzninom. U tom trenu nismo znali da li će krenuti prema nama, ali primijetili smo njezino kretanje i odlučili pričekati da prođe ispred nas. Bili smo možda 30-ak m od nje. Srećom brzo je prošla i nastavila svoj put prema kopnu - priča kapetan katamarana Danica.

- Bilo je 15 putnika. Nije neuobičajena i rijetka pojava, ali mi smo imali nesreću da smo se našli blizu nje i sreću da nije bilo nikakve štete, da nas je zaobišla. I hvala posadi na snimkama i prijateljima sa Rivnja na snimkama s kopna - dodao je kapetan.