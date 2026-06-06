VIDEO Klečavci opet zauzeli Trg bana Jelačića. Tu je i prosvjed kontra njih, pjevaju 'Bella Ciao'

Kao i svake prve subote u mjesecu, u Zagrebu se održava još jedna molitva krunice. Krenula je u 8.30 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Osim Zagreba, moli se i u Bjelovaru, Dubrovniku, Osijeku, Rijeci, Sisku, Zadru, Splitu, Trogiru...

Tu je, kao i uvijek, i prosvjed kontra molitelja.

"Protuprosvjednika je manje, ali su glasni. Pjevaju Bella Ciao. Neka žena drži križ i moli", kaže nam čitateljica.

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Pokretanje videa... VIDEO Molitelji na Trgu u Zagrebu i kontraprosvjed | Video: 24sata

Kako su ranije naveli organizatori, od siječnja 2026. u Zagrebu se moli novi trogodišnji ciklus nakana koje se odnose na pet načina na koje ljudi vrijeđaju i hule na Bezgrešno Srce Marijino prema objavi u Fatimi, a u sklopu 110. godišnjice ukazanja u Fatimi, gdje je najavljen trijumf Gospina Bezgrešnog Srca.

Foto: 24sata

Moli se za sljedeće nakane: 1. mir u svijetu i domovini i za obraćenje grešnika, 2. zadovoljština za uvrede protiv bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 3. zadovoljština za uvrede protiv djevičanstva Blažene Djevice Marije, 4. zadovoljština za uvrede protiv božanskog majčinstva Blažene Djevice Marije, zajedno s odbijanjem da se Mariju prizna za Majku svih ljudi, 5. zadovoljština za javne pokušaje usađivanja u srca djece ravnodušnosti, prezira i mržnje prema bezgrešnoj Majci, 6. zadovoljština za izravno vrijeđanje Srca Marijina na njezinim slikama i umjetničkim djelima, 7. duše u čistilištu, 8. osobne nakane.

Foto: 24sata