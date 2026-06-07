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VOZI SE USPORENO

VIDEO Kraj produženog vikenda donio kaos na A1: Kolone prema Zagrebu, evo gdje je najgore...

Piše Ivan Jukić, Julia Očić,
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VIDEO Kraj produženog vikenda donio kaos na A1: Kolone prema Zagrebu, evo gdje je najgore...
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Foto: HAK

Pojačan promet i danas stvara velike gužve na najvažnijim prometnicama diljem Hrvatske, osobito u smjeru unutrašnjosti. Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), vozači se na pojedinim dionicama suočavaju s kolonama, usporenom vožnjom i povremenim zastojima...

Najveće gužve bilježe se na autocestama A1 Zagreb–Ploče–Karamatići, A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb, kao i na Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski kotar te na Krčkom mostu. Pojačan promet očekuje se i u trajektnim lukama i pristaništima.

Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba prometuje se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje zbog vrlo gustog prometa. Istodobno, zbog radova je zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, pa se na obilaznim pravcima prema naplati Dugopolje vozi otežano i uz zastoje.

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Kolone na A1 VIDEO
Kolone na A1 | Video: čitatelj/24sata

Problema ima i na autocesti A2 Zagreb–Macelj, gdje je u zoni radova kod čvora Začretje u smjeru Maclja formirana kolona duga oko tri kilometra, a promet se povremeno zaustavlja.

Vozači koji putuju Ličkom magistralom (DC1) također trebaju računati na usporenu vožnju zbog radova kod Udbine i Korenice.

Foto: HAK

Dodatne poteškoće stvara i teška prometna nesreća na sjevernoj obilaznici Virovitice.

OČEVID U TIJEKU Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice
Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice

Zbog nesreće je prekinut promet na državnoj cesti DC538 između Virovitice i Suhopolja, a promet se preusmjerava na obilazne pravce preko državnih cesta DC2 i DC5 te kroz naselja Lukač, Gradina i Suhopolje.

Foto: HAK

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatni oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.

Foto: HAK

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Divljanje autobusa njemačkih tablica na autocesti VIDEO
Divljanje autobusa njemačkih tablica na autocesti | Video: čitatelj/24sata

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