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Igrači Paname: Bit će zanimljivo ako protiv Hrvatske budemo igrali kao protiv Gane

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Igrači Paname: Bit će zanimljivo ako protiv Hrvatske budemo igrali kao protiv Gane
Foto: Thomas Mukoya

Od Engleske su izgubili 1-6, od Belgije 0-3, a od Tunisa 1-2. SP 2026. su otvorili 0-1 porazom od Gane

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Nogometaše Paname minute su dijelile do prvog boda u povijesti svjetskih prvenstava, no pokleknuli su u sudačkoj nadoknadi utakmice protiv Gane. Panami je ovo tek drugi nastup na World Cupu. Debitirali su u Rusiji 2018. upisavši tri poraza uz razliku pogodaka 2-11.

Od Engleske su izgubili 1-6, od Belgije 0-3, a od Tunisa 1-2. SP 2026. su otvorili 0-1 porazom od Gane.

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"Moramo što prije zaboraviti ovaj poraz. Morat ćemo biti mentalno jaki da se suočimo s Hrvatskom. Znamo da su vrlo težak protivnik, ali ako budemo igrali kao protiv Gane, možemo napraviti neke vrlo zanimljive stvari," kazao je branič Slovana iz Bratislave Cesar Blackman.

Jedan od najboljih igrač u panamskim redovima bio je vratar Orlando Mosquera kojem je ovo bio debi na World Cupu.

"Hvala ti, Bože moj. Kao dijete sam sanjao o ovom trenutku," napisao je vratar na društvenim mrežama.

"Dolazim iz susjedstva u kojem su mnogi mislili da snovi imaju ograničenja. Gdje su prilike bile rijetke, a izgledi nisu bili na našoj strani. Trudom, disciplinom i vjerom u sebe uspio sam stvoriti vlastiti put. Svima koji dolaze odakle ja dolazim: da, to se može učiniti," dodao je 31-godišnji vratar rođen u San Miguelitu.

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Prvi nastup na SP-u zabilježio je i Cristian Martinez.

"Otkad sam bio dijete, sanjao sam o ovom divnom trenutku da mogu debitirati na Svjetskom prvenstvu," kazao je veznjak izraelskog Ironi Kiryat Shmona, poslavši poruku kako neće odustati od borbe za što bolji plasman.

"Imam potpuno povjerenje u ovu sjajnu skupinu. Nastavit ćemo se boriti i boriti do samog kraja “, dodao je.

U susretu protiv Hrvatske u panamske redove mogao bi se vratiti Adalbert Carrasquilla, koji je upisao 73 nastupa za nacionalnu vrstu.

Iskusni veznjak meksičkog UNAM-a ozlijedio se koncem svibnja, no kako prenose panamske kolege, "Coco" se oporavio i mogao bi zaigrati protiv "Vatrenih".

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