VIDEO Mamdani održao prvu presicu nakon izborne pobjede: 'Suprotstavit ćemo se Trumpu'

Novoizabrani gradonačelnik New Yorka, demokratski socijalist Zohran Mamdani, održao je svoju prvu konferenciju za medije nakon povijesne pobjede, poslavši oštru poruku Bijeloj kući i predsjedniku Donaldu Trumpu. S Unisphereom u Flushing Meadows–Corona Parku u Queensu iza svojih leđa, 34-godišnji Mamdani poručio je da će "stati u obranu grada" od prijetnji federalne vlade i da se neće ustručavati koristiti pravna sredstva kako bi zaštitio Njujorčane.

Njegova pobjeda nad bivšim guvernerom Andrewom Cuomom, koji se natjecao kao neovisni kandidat, i republikancem Curtisom Sliwom, označava dramatičan zaokret u politici najvećeg američkog grada. Mamdani, koji će dužnost preuzeti 1. siječnja, postat će prvi muslimanski i južnoazijski gradonačelnik New Yorka te najmlađi na toj funkciji u više od jednog stoljeća.

Povijesna pobjeda i izravna poruka predsjedniku

Mamdani je svoj pobjednički govor u utorak navečer iskoristio kako bi se izravno obratio predsjedniku Trumpu, koji ga je tijekom kampanje višekratno nazivao "komunistom" i prijetio uskraćivanjem federalnih sredstava gradu.

- Donald Trump, budući da znam da gledaš, imam četiri riječi za tebe: Pojačaj ton. Ako itko može pokazati naciji koju je Donald Trump izdao kako ga pobijediti, onda je to grad koji ga je i stvorio - rekao je Mamdani pred tisućama pristaša.

Trump je brzo reagirao na društvenoj mreži Truth Social objavom: "...I TAKO POČINJE!". Mamdanijeva pobjeda, potaknuta ogromnim odazivom mladih glasača i imigrantskih zajednica, predstavlja jasan ideološki sukob s trenutnom administracijom u Washingtonu. Izlaznost na izborima bila je najveća za gradonačelnika New Yorka još od 1993. godine, što svjedoči o polarizaciji, ali i o energiji koju je Mamdanijeva kampanja uspjela generirati.

Tranzicijski tim i ključni prioriteti

Na prvoj konferenciji za medije, Mamdani je predstavio vodstvo svog tranzicijskog tima, sastavljenog isključivo od žena, uključujući Elanu Leopold, bivšu suradnicu gradonačelnika Billa de Blasija, Linu Khan, progresivnu bivšu predsjednicu Savezne trgovinske komisije, i Mariju Torres-Springer, bivšu prvu zamjenicu gradonačelnika Erica Adamsa.

Ponavljajući svoja ključna predizborna obećanja, Mamdani je istaknuo da će njegov prvi i posljednji dan u gradskoj vijećnici biti posvećen krizi troškova života. Njegovi glavni ciljevi uključuju:

Univerzalna i besplatna skrb za djecu: Ambiciozan plan koji bi pokrio svu djecu od šest tjedana do pet godina starosti.

Zamrzavanje stanarina: Za gotovo milijun stanova s reguliranom stanarinom, što je obećanje koje, kako tvrdi, može najbrže ispuniti imenovanjem članova u Odbor za smjernice o stanarinama.

Povećanje poreza za najbogatije: Kako bi se financirali skupi socijalni programi.

Iako je bio kritičan prema svom prethodniku Ericu Adamsu, Mamdani je signalizirao da će zadržati neke njegove inicijative, poput plana za uklanjanje vreća za smeće s pločnika i sveobuhvatnog plana preuređenja "City of Yes" za ubrzanje izgradnje novih stanova.

"Iskoristit ćemo sudove"

Upitan kako se planira suprotstaviti Trumpovim prijetnjama, Mamdani je u srijedu ujutro u emisiji Good Morning America bio jasan.

- Prvo što morate učiniti jest iskoristiti sudove. Prestanete tretirati stvari kao zakon samo zato što ih je predsjednik Trump izgovorio -rekao je, navodeći primjer Kalifornije koja je tužbama blokirala raspoređivanje Nacionalne garde.

Mamdani je naglasio da je spreman surađivati s guvernerkom Kathy Hochul i državnom tužiteljicom Letitijom James kako bi se pravno borio protiv Trumpove administracije. Ipak, ostavio je "otvorena vrata" za razgovor s predsjednikom, poručivši da je spreman u bilo kojem trenutku razgovarati o smanjenju troškova života za građane. "No, ako predsjednik krene na ljude ovoga grada, ja ću biti tu da ih branim na svakom koraku", dodao je.

Pomirba s kritičarima i policijom

Svjestan podjela koje je njegova kampanja izazvala, Mamdani je uputio pomirbene poruke kritičarima, posebice dijelu židovske zajednice zabrinute zbog njegovih stavova o izraelsko-palestinskom sukobu. Obećao je da će se "čvrsto boriti protiv pošasti antisemitizma" te surađivati sa židovskim vođama.

Također je napravio značajan zaokret u odnosu na policiju. Iako je ranije podržavao pokret "defund the police", Mamdani je potvrdio da će zadržati sadašnju policijsku povjerenicu Jessicu Tisch, potez kojim želi umiriti zabrinute građane. Ispričao se policajcima za svoje ranije izjave, ističući da su i oni "Njujorčani koji jednostavno pokušavaju dati sve od sebe".

Početak Mamdanijevog mandata bit će obilježen pokušajem provedbe radikalne socijalne agende kod kuće i neizbježnim sukobom s Bijelom kućom. Kako je izvijestio CNN, republikanci već sada nastoje iskoristiti njegovu pobjedu kako bi sve demokrate prikazali kao radikalne socijaliste. Za New York, ali i za cijelu Ameriku, počinje novo i neizvjesno političko poglavlje.