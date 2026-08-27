VIDEO Milijuni tona leda i mulja urušili se u Nepalu: 'Bujica je pala na nas kao strašna bomba'

Izgledalo je kao ogroman nalet blata koji ide ravno prema nama. Pokušao sam zgrabiti ruku svoje supruge, ali voda ju je odnijela. Nekoliko sati kasnije helikopter je došao po mene. Moja žena je i dalje negdje ispod blata. Nema je, slomljeno je govorio Keshav Prasad Baral (68), kojemu je bujica prodrla u dom.

- Došla je iznenada i eksplodirala poput bombe. Rijeka je iz daljine izgledala mala, ali se odjednom izlila i prošla kroz ovo područje - rekao je za Reuters Janak Bahadur, koji je preživio bujičnu poplavu u Nepalu.

Pokretanje videa... VIDEO Satelitske snimke odrona u Nepalu | Video: 24sata/Reuters

Drugi preživjeli kazao je da im blokirane ceste predstavljaju jedan od najvećih problema.

- Još ne možemo reći koliko je ljudi zarobljeno ili zatrpano pod ruševinama jer do tih mjesta nema pristupa - rekao je.

Traga se za 1500 ljudi

U katastrofi koja je u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju prepunu planinara i hodočasnika koja povezuje Lhasu u Tibetu s nepalskom prijestolnicom Katmanduom poginulo je više od 350 ljudi, a traga se za još gotovo 1500 nestalih. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika.

Dok broj poginulih u Nepalu raste, prava skala ljudske tragedije tek se nazire. Ured nepalskog premijera objavio je da se traga za gotovo 500 ljudi, od čega je gotovo 400 stranih državljana. Na kineskoj strani granice, u tibetanskoj regiji Gyirong, broj nestalih prešao je 550, a među nestalima je i najmanje 28 nepalskih policajaca.

'Bio sam tamo dva dana prije'

- Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana - priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Dodaju da s nadležnim veleposlanstvom u New Delhiju prate situaciju te su u kontaktu s relevantnim tijelima.

Hrvat Andrija Pomper za Večernji list ispričao je da je samo 48 sati prije katastrofe prošao upravo područjem koje je potom poharala vodena bujica.

- Naš turistički vodič s tibetanske strane, koji nas je ostavio na granici, kaže da se stigao vratiti u Lhasu dan prije tragedije, u kojoj su poginula dva njegova prijatelja - izjavio je Pomper novinarki Gabrijeli Čuljak Jurić.

- Prema priči tibetanskog vodiča, granica je svakog dana krcata turistima. Najviše je nepalskih i indijskih turista koji tuda prolaze na hodočašću do planine Kailaš u Tibetu i jezera Manosovar, koji su sveti i za budiste i za hinduiste. Kad sam prelazio granicu, čekao sam u redu na carini iza grupe od oko 100 indijskih turista koji su se vraćali s hodočašća - opisao je.

Krali sa žrtava

Raja Ram Basnet, glasnogovornik nepalske vojske, rekao je da u najteže pogođenim okruzima helikopteri dostavljaju šatore, hranu i druge potrepštine za hitne slučajeve koje je osigurala susjedna Indija. Nepalska policija, pak, ima pune ruke posla i s ljudima koji kradu predmete pronađene uz tijela poginulih na područjima pogođenima poplavama.

Uhitili su dva pljačkaša, a policija je na društvenim mrežama objavila uznemirujuću snimku na kojoj se vidi kako uzimaju predmete s tijela koje je zamagljeno.

- Uhvaćeni - napisali su kao upozorenje drugima kako će završiti ako budu slijedili njihov primjer.

Moguća nova katastrofa

Dok više od 5000 vojnih i policijskih spasilaca traži preživjele i izvlači tijela žrtava, strahuje se od nove katastrofe. Stručnjaci upozoravaju da bi golema količina materijala - komadi ledenjaka, stijene i zemlja koja se nakon odrona nakupila u rijeci - mogla izazvati drugu bujičnu poplavu. Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj (ICIMOD) objavio je kako bi moglo doći do sekundarnog udara zbog svega što je završilo u riječnim sustavima. Stručnjaci ICIMOD-a trenutno rade na procjeni je li rijeka Trishuli privremeno blokirana u uskim dijelovima svog toka. Novi razorni poplavni val mogao bi ugroziti nizvodna područja i spasilačke napore.

Američki geološki institut (USGS) utvrdio je zbog čega je došlo do katastrofe odnosno da uzrok nije bio potres, kako se isprva mislilo, nego "urušavanje ledenjaka i odron nanosa". Zabilježena seizmička aktivnost zapravo je bila posljedica goleme mase leda i stijena koja se sručila u dolinu. Stručnjaci kažu da klimatske promjene povećavaju učestalost i intenzitet ovakvih ekstremnih događaja u regiji jer otapanje ledenjaka destabilizira planinske obronke.

Stradanja zbog klizišta i 2024.

Poplave i naknadna klizišta pogodila su Nepal i u rujnu 2024. godine. Tad je poginulo 236 ljudi, a ozlijeđeno je 165. Uništeno je i više od 4600 domova. Klizišta su zatrpala više putničkih autobusa na autocestama koje vode iz Katmandua, zarobivši i ubivši desetke putnika. Nepal su 2021. pogodile dvije bujične poplave. U lipnju su intenzivne kiše prouzročile izlijevanje rijeke Melamchi. Bujica se probila kroz tržnicu u okrugu Sindhupalchowk i odnijela desetke života te uništila infrastrukturu. U listopadu 2021. jake neuobičajene bujične kiše pogodile su zapadnu regiju Nepala. Poginulo je više od 120 ljudi, a još deseci su se vodili kao nestali. Između lipnja i 27. listopada u poplavama i klizištima ukupno je poginulo 262 ljudi, a 195 ih je ozlijeđeno.