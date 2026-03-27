VIDEO Ministar Bačić otkrio što je sa zgradom Vjesnika nakon nevremena: 'Položio je ispit...'

Jak vjetar cijelu je noć puhao u Zagrebu, a puše i jutros, stvarajući probleme diljem grada i uzrokujući materijalnu štetu na više lokacija. Kako je izjavio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, posebna se pažnja tijekom noći posvetila stanju zgrade Vjesnika, koja je bila izložena i naletima olujnog vjetra i potresu.

- S obzirom na to da je noć olujni vjetar zahvatio Zagreb i da je bio potres, brinuli smo što će se s Vjesnikom događati. Svi radovi koji su se odvijali zadnjih dana značajno su doprinijeli njegovoj stabilnosti - rekao je ministar.

Zagreb: Ministri obišli Vjesnikov neboder | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Istaknuo je kako su provedene važne mjere kako bi se smanjio utjecaj vjetra na konstrukciju. Uklonjene su fasade, stakla i aluminijski elementi, čime je zgrada dobila manji otpor prema vjetru. Dodatno, svi kritični stupovi ojačani su čeličnim konstrukcijama.

- Posebno je važno da je deset etaža, od najdonje do desete, poduprto podupiračima. Na taj način se značajno doprinijelo stabilnosti i rekao bih da je Vjesnik položio svoj ispit - naglasio je Bačić.

Dodao je kako će činjenica da je zgrada izdržala ovakve uvjete biti temelj za daljnje odluke.

- S projektantom i izvođačem napravit ćemo reviziju i vidjeti što ćemo s ubrzanjem radova - kazao je.

Zbog jakog vjetra radovi na samoj zgradi trenutno su ograničeni.

- Mehanizacija radi u prostoru oko Vjesnika, kranovi su spušteni zbog vjetra, a radovi se obavljaju samo na zemlji - pojasnio je ministar.

Osim Vjesnika, posljedice nevremena vidljive su i na drugim gradilištima i objektima u Zagrebu. Prema dostupnim informacijama, nekoliko zaštitnih ograda srušeno je na ceste, a zabilježena su i oštećenja na krovovima.

- Čuli smo da je oštećen određeni broj krovova u Zagrebu, crijep leti naokolo i ovo je jedan od značajnih vjetrova. Očito krovovi koji nisu bili čvrsti nisu izdržali nalete vjetra - zaključio je Bačić.