VIDEO Most: 'Roditelji trebaju raditi šest sati, majkama ćemo uvesti prijevremenu mirovinu'

Stranka Most u ponedjeljak je predstavila demografske mjere kako bi se zaustavili negativni trendovi, a među kojima su uvođenje šestosatnog radnog vremena za roditelje, jedinstvenog dječjeg doplatka od 80 do 270 eura te prodaja 20 tisuća državnih nekretnina mladim obiteljima.

- Predlažemo šestosatno radno vrijeme za sve roditelje do desete godine života djeteta. Ono bi funkcioniralo jer su rađena istraživanja u privatnim firmama, u javnom sektoru, između ostalog i u Finskoj, i pokazala su da produktivnost ne pada, da je manje radno vrijeme veliki poticaj za roditelje manje djece i da su radno učinkoviti kao da rade osam sati - rekla je na konferenciji za medije koordinatorica Savjeta Mosta za demografiju Petra Mandić.

Predložena bi mjera bila jedna od onih koja bi, prvenstveno majkama, poboljšala položaj na tržištu rada i pomogla im da pravilnije raspoređuju teret brige o djeci i na druge članove obitelji, smatraju u Mostu.

Umjesto poreznih olakšica za uzdržavanu djecu, predlažu sustav doplatka s fiksnim iznosom za svu djecu bez obzira na zaposlenost roditelja i visinu njihovih primanja.

Za prvo dijete bi taj iznos iznosio 80 eura mjesečno, za drugo 106 eura, za treće 145 eura, za četvrto 200 eura te za peto i svako sljedeće dijete 270 eura.

- S obzirom na katastrofalnu situaciju koje smo svi svjesni, smatramo da je jako bitno da, kao i razvijene države, ulažemo 3% BDP-a u program demografske obnove i onda bi se to uklopilo da možemo imati i ovce i novce - kazala je Mandić.

Na taj bi se način značajnije povećala neto plaća roditelja, istaknula je Mandić.

Osim roditeljima, potrebno je podignuti i plaće odgajateljima u vrtićima, a to se može postići tako da se njihove plaće prebace iz lokalnih proračuna u državni, kao što je to slučaj s učiteljima u školama.

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić govorio je o potrebi stambenog zbrinjavanja mladih. Država obiluje neaktivnim nekretninama, dok su mladi suočeni s viskom cijenama stanova koje si ne mogu priuštiti, upozorio je.

- To su izgrađene nekretnine. Most će, kada preuzme odgovornost za vođenje države poslije izbora, prodati 20 tisuća neaktivnih nekretnina u vlasništvu države za stambenu namjenu, za mlade obitelji. Tu govorimo o roditeljima do 40 godina života i/ili obiteljima s troje ili više maloljetne djece pod uvjetom da je barem jedan od roditelja zaposlen - rekao je Miletić.

Kupnja nekretnine omogućit će im se putem državnog zajma, a za svako dijete rođeno u 10 godina nakon kupnje nekretnine, cijena će se umanjiti za 20 posto, maksimalno za 60 posto.

Most predlaže i subvencioniranje kupnje većeg automobile za potrebe obitelji s više djece, smanjenje starosne dobi majkama za odlazak u mirovinu te mogućnost da bake i djedovi koriste roditeljski dopust.