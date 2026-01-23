Obavijesti

Komentari 2
EVO O ČEMU JE RIJEČ

VIDEO 'Mrtvi valovi' nosili su hrvatske ribare kod Mljeta: Evo kako su ljuljali veliku koćaricu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Crometeo/Facebook

Često je po njima izuzetno neugodno ploviti, posebno za manje brodove. "Dogodilo se i nama, vjetra nema, a bacalo nas kao da je oluja", napisao je na društvenim mrežama pod snimku jedan pomorac...

Posada 26-metarske koćarice Orka doživjela je ovog tjedna na otvorenom moru južno od Mljeta pojavu 'mrtvog mora'. iako lokalni vremenski uvjeti nisu upućivali na uzburkano stanje, objavio je Crometeo.

Iskusni pomorci istaknuli su u razgovoru za ovu stranicu kako se radi o dugim i snažnim valovima koji su ih 'nosili' a nastali su kao posljedica snažnog nevremena na jugu Italije, gdje su proteklih dana zabilježeni valovi i do devet metara. 

A što je zapravo 'mrtvo more'?

U kontekstu Jadrana označava specifičnu vrstu valova poznatu kao "mrtvi valovi" ili "swell", to su valovi koji nastaju izvan područja izravnog djelovanja vjetra. Ovi valovi su niski, dugi, sa 'zaokruženim' vrhovima i bez pjene, pa izgledaju "mrtvo" jer nedostaje energija iz vjetra. Putuju velike udaljenosti, često iz Atlantskog oceana ili Sredozemlja u Jadran, ostavljajući mirnu površinu, piše portal Morski.hr.

Iako ovi valovi djeluju relativno mirno, ipak su, jasno je i po snimci, pošteno zaljuljale ovaj brod. Često je po njima izuzetno neugodno ploviti, posebno za manje brodove. "Dogodilo se i nama, vjetra nema, a bacalo nas kao da je oluja", napisao je na društvenim mrežama pod snimku jedan pomorac...

- Uobičajeno traju 6 do 24 sata u Jadranu jer zadržavaju energiju dulje od lokalnih valova. Duže traju kod većih valnih duljina (100-1000 km) jer energija opada sporije; u Jadranu se oslabljuju brže zbog zatvorenog akvatorija - piše Morski.

