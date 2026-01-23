VIDEO Najbizarnija snimka koju ćete danas vidjeti: Diktator Kim 'upao' kupačicama u toplicama

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un ovih je dana svečano otvorio novo termalno lječilište Onpho na sjeveroistoku države. Fotografije i snimke koje su objavljene izazvale su lavinu komentara na internetu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Jer Kim, odjeven u debelu zimsku jaknu, 'upada' u prostorije s bazenima i osmjehuje se kupačima, a onda i kupačicama.

Nekima, čini se, i nije bilo baš pretjerano ugodno, ali kome se požaliti na to u Sjevernoj Koreji...

Ovo termalno lječilište, najveće u državi, obnovljeno je nakon što ga je Kim kritizirao nakon posjete 2018. godine. Optužio je upravu za loše upravljanje, nije bio zadovoljan higijenom, pa je naredio potpuno modernizaciju.

- Gledajući odmaralište koje je pretvoreno u prekrasnu bazu za odmor ljudi, ponosan sam što sam učinio još jednu važnu stvar - kazao je Kim...



