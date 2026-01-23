Ovo termalno lječilište obnovljeno je nakon što ga je Kim kritizirao nakon posjete 2018. godine. Optužio je upravu za loše upravljanje, nije bio zadovoljan higijenom, pa je naredio potpuno modernizaciju...
VIDEO Najbizarnija snimka koju ćete danas vidjeti: Diktator Kim 'upao' kupačicama u toplicama
Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un ovih je dana svečano otvorio novo termalno lječilište Onpho na sjeveroistoku države. Fotografije i snimke koje su objavljene izazvale su lavinu komentara na internetu...
Jer Kim, odjeven u debelu zimsku jaknu, 'upada' u prostorije s bazenima i osmjehuje se kupačima, a onda i kupačicama.
Nekima, čini se, i nije bilo baš pretjerano ugodno, ali kome se požaliti na to u Sjevernoj Koreji...
Ovo termalno lječilište, najveće u državi, obnovljeno je nakon što ga je Kim kritizirao nakon posjete 2018. godine. Optužio je upravu za loše upravljanje, nije bio zadovoljan higijenom, pa je naredio potpuno modernizaciju.
- Gledajući odmaralište koje je pretvoreno u prekrasnu bazu za odmor ljudi, ponosan sam što sam učinio još jednu važnu stvar - kazao je Kim...
