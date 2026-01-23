Obavijesti

News

Komentari 0
ONE U KUPAĆEM, ON U JAKNI

VIDEO Najbizarnija snimka koju ćete danas vidjeti: Diktator Kim 'upao' kupačicama u toplicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Najbizarnija snimka koju ćete danas vidjeti: Diktator Kim 'upao' kupačicama u toplicama
3
Foto: Profimedia

Ovo termalno lječilište obnovljeno je nakon što ga je Kim kritizirao nakon posjete 2018. godine. Optužio je upravu za loše upravljanje, nije bio zadovoljan higijenom, pa je naredio potpuno modernizaciju...

Admiral

Sjevernokorejski diktator Kim Jong Un ovih je dana svečano otvorio novo termalno lječilište Onpho na sjeveroistoku države. Fotografije i snimke koje su objavljene izazvale su lavinu komentara na internetu...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kim Jong-un otvorio toplice 01:20
Kim Jong-un otvorio toplice | Video: 24sata/Reuters

Jer Kim, odjeven u debelu zimsku jaknu, 'upada' u prostorije s bazenima i osmjehuje se kupačima, a onda i kupačicama.

Nekima, čini se, i nije bilo baš pretjerano ugodno, ali kome se požaliti na to u Sjevernoj Koreji...

KOREJSKI TUHELJ Dok se drugi svađaju i ratuju, on otvara toplice. Kim Jong Un obnovio najveće terme u državi
Dok se drugi svađaju i ratuju, on otvara toplice. Kim Jong Un obnovio najveće terme u državi

Ovo termalno lječilište, najveće u državi, obnovljeno je nakon što ga je Kim kritizirao nakon posjete 2018. godine. Optužio je upravu za loše upravljanje, nije bio zadovoljan higijenom, pa je naredio potpuno modernizaciju.

- Gledajući odmaralište koje je pretvoreno u prekrasnu bazu za odmor ljudi, ponosan sam što sam učinio još jednu važnu stvar - kazao je Kim...

TO JE SAMO POČETAK? Diktator Kim dao otkaz jednom od najmoćnijih ljudi Sj. Koreje! 'Kao da se u kola upregne koza'
Diktator Kim dao otkaz jednom od najmoćnijih ljudi Sj. Koreje! 'Kao da se u kola upregne koza'


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026