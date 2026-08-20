Obavijesti

News

Komentari 2
SVE ISTRAŽUJE POLICIJA

VIDEO Naslikala pa uništila grb 'Tigrova' u Sinju: 'Moja namjera nije bila vrijeđati branitelje...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Naslikala pa uništila grb 'Tigrova' u Sinju: 'Moja namjera nije bila vrijeđati branitelje...'
Foto: Instagram, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

" Policija je upoznata s navedenim događajem. Policijski službenici fotografirali su mjesto događaja i provest će kriminalističko istraživanje", poručuju iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske...

"Moja namjera nije bila, niti jest, vrijeđati pripadnike Tigrova, poginule hrvatske branitelje, njihove obitelji niti bilo koju osobnu žrtvu. Poštovanje prema ljudima koji su izgubili život ili zdravlje ne isključuje pravo umjetnika da govori o ratu, njegovim posljedicama, simbolima i traumama koje ostaju u društvu dugo nakon što oružje utihne. Moj rad je zamišljen kao antiratna poruka. To nije poruka protiv branitelja, nego protiv rata, nasilja, mržnje i trajnog održavanja društvenih podjela", poručuje mlada umjetnica Jelena Tucak čiji je, kako ga je ona nazvala, performans, izazvao burne reakcije u Sinju.

Ona je na zidu bivše vojarne u Sinju, koja je u vlasništvu grada i kojom grad upravlja, naslikala grb 1. gardijske brigade Tigrova, a potom ga uništila crnom bojom.

Sinjski HDZ osudio je čin kao "sramotan i nedopustiv", oglasio se i sinjski gradonačelnik Miro Bulj...

- Sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na propitivanje društvenih tema su neupitni. Ali znakovi hrvatskih gardijskih brigada, mjesta stradanja i žrtva ljudi koji su obranili Hrvatsku nikada ne smiju služiti kao kulisa za jeftinu provokaciju, ideološko dociranje i osobnu promociju - napisao je, među ostalim, Bulj.

U sve su uključila i policija...

SVE KOMENTIRAO I MIRO BULJ VIDEO U Sinju naslikala pa uništila grb 'Tigrova'. HDZ: To je sramota. Uključila se i policija
VIDEO U Sinju naslikala pa uništila grb 'Tigrova'. HDZ: To je sramota. Uključila se i policija

- Policija je upoznata s navedenim događajem. Policijski službenici fotografirali su mjesto događaja i provest će kriminalističko istraživanje. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti, o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo radi donošenja odluke iz svoje nadležnosti - kazali su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmatinski portal.

A umjetnica kaže kako joj je žao ako su pojedinci njezin rad shvatili kao uvredu ili omalovaženje, kaže kako to nije bila poruka koju je htjela poslati...

TVRDI DA JE BILO PROVOKACIJA... Srpkinja: 'Zbog slike sina sa šajkačom dobila sam 15 dana zatvora u Hrvatskoj. Pakao...'
Srpkinja: 'Zbog slike sina sa šajkačom dobila sam 15 dana zatvora u Hrvatskoj. Pakao...'

- Istodobno, smatram da različito razumijevanje jednog umjetničkog rada ne bi smjelo postati razlog za stvaranje atmosfere straha, prijetnji ili javnog obračuna s njegovim autorom. Umjetnost se može kritizirati, s njom se može duboko ne slagati, o njoj se može raspravljati. Ipak, takva rasprava mora ostati u granicama međusobnog poštovanja i sigurnosti svakog čovjeka - napisala je Tucak...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026