VIDEO Naslikala pa uništila grb 'Tigrova' u Sinju: 'Moja namjera nije bila vrijeđati branitelje...'

"Moja namjera nije bila, niti jest, vrijeđati pripadnike Tigrova, poginule hrvatske branitelje, njihove obitelji niti bilo koju osobnu žrtvu. Poštovanje prema ljudima koji su izgubili život ili zdravlje ne isključuje pravo umjetnika da govori o ratu, njegovim posljedicama, simbolima i traumama koje ostaju u društvu dugo nakon što oružje utihne. Moj rad je zamišljen kao antiratna poruka. To nije poruka protiv branitelja, nego protiv rata, nasilja, mržnje i trajnog održavanja društvenih podjela", poručuje mlada umjetnica Jelena Tucak čiji je, kako ga je ona nazvala, performans, izazvao burne reakcije u Sinju.

Ona je na zidu bivše vojarne u Sinju, koja je u vlasništvu grada i kojom grad upravlja, naslikala grb 1. gardijske brigade Tigrova, a potom ga uništila crnom bojom.

Sinjski HDZ osudio je čin kao "sramotan i nedopustiv", oglasio se i sinjski gradonačelnik Miro Bulj...

- Sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na propitivanje društvenih tema su neupitni. Ali znakovi hrvatskih gardijskih brigada, mjesta stradanja i žrtva ljudi koji su obranili Hrvatsku nikada ne smiju služiti kao kulisa za jeftinu provokaciju, ideološko dociranje i osobnu promociju - napisao je, među ostalim, Bulj.

U sve su uključila i policija...

- Policija je upoznata s navedenim događajem. Policijski službenici fotografirali su mjesto događaja i provest će kriminalističko istraživanje. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti, o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo radi donošenja odluke iz svoje nadležnosti - kazali su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za Dalmatinski portal.

A umjetnica kaže kako joj je žao ako su pojedinci njezin rad shvatili kao uvredu ili omalovaženje, kaže kako to nije bila poruka koju je htjela poslati...

- Istodobno, smatram da različito razumijevanje jednog umjetničkog rada ne bi smjelo postati razlog za stvaranje atmosfere straha, prijetnji ili javnog obračuna s njegovim autorom. Umjetnost se može kritizirati, s njom se može duboko ne slagati, o njoj se može raspravljati. Ipak, takva rasprava mora ostati u granicama međusobnog poštovanja i sigurnosti svakog čovjeka - napisala je Tucak...