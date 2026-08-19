VIDEO U Sinju naslikala pa uništila grb 'Tigrova'. HDZ: To je sramota. Uključila se i policija

Sinjski HDZ oglasio se nakon što je u bivšoj vojarni Ivaniša Nelipića, objektu u vlasništvu i pod upravljanjem grada Sinja, kako navode, oštećen i oskvrnjen grb 1. gardijske brigade Tigrovi. A iza čina stoji umjetnica Jelena Tucak, koja tvrdi da je riječ o performansu...

- Na društvenim mrežama objavljen je video u kojem nekolicina nama nepoznatih osoba na objektu vojarne Reiner, u bivšoj vojarni Ivaniša Nelipića – objektu u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Sinja – oštećuje i oskvrnjuje grb 1. gardijske brigade „Tigrovi“. Prema dostupnim informacijama, grb je prethodno postavljen na objekt u sklopu najave svojevrsnog „performansa“, da bi potom njegovo oštećivanje postalo dijelom samog čina. Najoštrije osuđujemo ovaj sramotan i nedopustiv čin te svaki pokušaj da se obilježja hrvatskih branitelja i njihova žrtva pretvaraju u sredstvo provokacije, vrijeđanja ili bilo kakvog „performansa“. Ovdje se nitko ne može skrivati iza „umjetničkih sloboda“. Pod grbom 1. gardijske brigade „Tigrovi“ borili su se i ginuli najbolji hrvatski sinovi. Taj grb simbolizira njihovu hrabrost, žrtvu i pobjedu u Domovinskom ratu. Nitko ga nema pravo koristiti kao rekvizit za javno skrnavljenje. Stoga očekujemo od gradonačelnika Mira Bulja i nadležnih gradskih službi da provjere okolnosti ovog događaja, utvrde na temelju čijeg odobrenja je gradski objekt korišten te poduzmu potrebne mjere radi zaštite gradske imovine i dostojanstva hrvatskih branitelja - stoji u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik HDZ-a Sinj Igor Vidalina, navodi portal sinjskarera.

Slučaj je komentirao i sinjski gradonačelnik Miro Bulj:

- Povodom murala oslikanog na zgradi bivše vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju i performansa kojim se, pod krinkom umjetničke slobode, relativiziraju Domovinski rat i žrtva hrvatskih branitelja, želim poslati jasnu poruku autorici Jeleni Tucak i hrvatskoj javnosti.

Sloboda umjetničkog izražavanja i pravo na propitivanje društvenih tema su neupitni. Ali znakovi hrvatskih gardijskih brigada, mjesta stradanja i žrtva ljudi koji su obranili Hrvatsku nikada ne smiju služiti kao kulisa za jeftinu provokaciju, ideološko dociranje i osobnu promociju. Hrvatski branitelji nisu rekviziti. Njihova imena, ratno znakovlje, poginuli suborci i njihova žrtva nisu igračke u rukama onih koji preko njihovih rana žele privući nekoliko minuta pozornosti. Svatko ima pravo postavljati pitanja o ratu, miru, nasilju i ljudskoj prirodi. Svatko ima pravo na umjetnički izričaj. Ali nitko nema pravo pod krinkom umjetnosti ponižavati žrtvu hrvatskih branitelja, prekrajati povijesne činjenice niti simbole Domovinskog rata pretvarati u pozornicu za vlastito ideološko samopredstavljanje - piše Bulj i nastavlja:

- Pripadnici Prve gardijske brigade Tigrovi, kao i svi drugi hrvatski branitelji, nisu otišli u rat zato što su željeli rat. Otišli su jer je Hrvatska bila napadnuta, jer su hrvatski gradovi gorjeli, jer su ubijani civili i djeca, jer su Vukovar, Škabrnja, Dubrovnik i brojna druga hrvatska mjesta krvarili. Nisu osvajali tuđe nego su svoje obitelji, svoje domove i pravo hrvatskog naroda na život i slobodu.

Bivša vojarna Ivaniša Nelipića nije prazno platno bez povijesti i značenja nego mjesto na kojemu je pala prva žrtva Domovinskog rata u Sinju, pokojni Luka Erceg. Zato ono mora biti mjesto pijeteta, dostojanstva i zahvalnosti, a ne pozornica za performanse kojima se vrijeđaju osjećaji njegovih suboraca, obitelji poginulih i svih ljudi koji znaju kolika je cijena hrvatske slobode. Na mjestu natopljenom krvlju hrvatskog čovjeka ne provocira se radi aplauza istomišljenika nego se zastane i spusti se glava, na tom se mjestu šuti i zahvaljuje. Lako je danas, iz sigurnosti slobodne Hrvatske, mudrovati što bi se dogodilo da su svi rekli „ne“. Hrvatski branitelji tu povlasticu nisu imali. Njima agresor nije ponudio filozofsku raspravu, nego tenkove, granate, logore, protjerivanje i smrt. Da su oni rekli „ne“, pitanje je bi li autorica danas u slobodnom Sinju mogla crtati murale, organizirati performanse i proglašavati svoj dom „nigdje“. Nema nikakve uzvišenosti u tome da se iz sigurnosti, koju su vam drugi izborili vlastitom krvlju, docira ljudima koji su prošli bojišta, zatvore, logore, ranjavanja i pogibije svojih najbližih. Nema hrabrosti u provociranju hrvatskih branitelja. Hrabrost su pokazali oni koji su stali pred neprijateljski metak kako bi iza njihovih leđa ostali živi hrvatski ljudi i hrvatska djeca. Ne dirajte u svetinju hrvatskih branitelja radi nekoliko minuta pozornosti i ne gradite vlastitu vidljivost na njihovim grobovima, ranama njihovih obitelji i suzama njihovih suboraca. Nećemo dati nikome da njihovu žrtvu gazi, izvrće ili pretvara u jeftinu predstavu.

Ni danas ni ikad u slobodnom i hrvatskom Sinju

O svemu se oglasila i policija:

- Policija je upoznata s navedenim događajem. Policijski službenici fotografirali su mjesto događaja i provest će kriminalističko istraživanje. Po utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti, o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo radi donošenja odluke iz svoje nadležnosti - poručuju iz policije za Dalmatinski portal.

O svemu se objavom na društvenim mrežama oglasila umjetnica Tucak. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

- Potaknuta mlađom populacijom koja se izjašnjava ‘domoljubnom‘, izradila sam mural na vanjskoj fasadi zgrade bivše vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju. Mural se sastoji od grba I. gardijske brigade Tigrovi te natpisa ‘Za dom spremni‘, ‘Tigrovi‘, ‘10. kolovoza 2026.‘ i ‘Š.T.A.?‘. Budući da sam rođena 1997. godine i nisam proživjela rat, svojim sam umjetničkim izričajem svjesno minimalno odstupila od izvornog dizajna grba, pritom zadržavajući njegove ključne simbole. Veličina i tipografija slova, kao i sam prikaz tigra, neznatno se razlikuju od originala. Smatram da bi bilo nepravedno doslovno kopirati simbol uz koji su mnogi ljudi ginuli ili jedva preživjeli. Umiranje i preživljavanje 2026. godine ipak su bitno drugačiji od onoga što su značili u ratnim okolnostima -.napisala je Tucak i nastavila:

- Može se reći da "ne znam što je bilo", ali znam što JE: u ratu se ubija, bilo u napadu ili u obrani. I dalje tragam za odgovorima na nekoliko pitanja:

- Umjesto koga su obični ljudi sudjelovali u ratu?

- Zašto se ubijaju, primjerice, djeca?

- Što bi se dogodilo kada bi svi koji su trebali ubijati – i napadači i branitelji – prije samog čina odlučili ‘ne‘?

- Zašto su sve države svijeta utemeljene na nasilju i ubojstvima?

Odgovori koje najčešće dobivam na ta pitanja za mene su osobno nezadovoljavajući – ‘Rat je u prirodi čovjeka‘, ‘Moraš se braniti kada ti napadnu državu‘ ili jednostavno ‘Ti razmišljaš utopijski‘ – stoga sam odlučila izvesti performans ‘JA SAM SPREMNA‘ povodom svečanog predstavljanja murala.

Naslov performansa upućuje na moj osobni oblik domoljublja: ja volim dom u kojem je rat ilegalan jer ga smatram jednim od najvećih zala. Dakle, moj dom je nigdje. Sama izvedba performansa za sada ostaje element iznenađenja, baš kao što je i rat često iznenađenje. Smatram da nitko od nas nije spreman za rat, bez obzira na vojnu obuku koju je prošao. Uostalom, kako to da ne postoji obuka za udahnuti prvi dah kao novorođenče?

Mural i performans nastali su u suradnji sa Šimunom Anušićem, bivšim pripadnikom Tigrova i unukom pokojnog Tadije Anušića, čiji su inicijali (‘Š.T.A.‘) uključeni u mural