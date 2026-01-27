VIDEO Nevjerojatno. Sicilijanski grad visi na litici nakon odrona

Kuće u sicilijanskom gradu Niscemiju ostale su opasno visjeti na rubu litice nakon odrona koji je izazvala oluja, rekao je u utorak šef talijanske civilne zaštite. Niscemi, grad s oko 25.000 stanovnika u središnjem dijelu južne Sicilije, smješten je na platou za koji vlasti kažu da se postupno urušava prema nizini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:25 Klizišta u Italiji | Video: 24sata/Reuters

Više od 1500 ljudi moralo je biti evakuirano. Zgrade su se nadvile nad ponor nakon što su se urušili veliki dijelovi padine, a jedan je automobil ostao visjeti iznad provalije.

- Budimo jasni: na rubu klizišta nalaze se kuće koje su neuseljive. Kada se voda povuče i kada se dio koji se miče zaustavi ili uspori, napravit će se preciznija procjena. Klizište je još aktivno - rekao je novinarima u Niscemiju šef civilne zaštite Fabio Ciciliano, dodavši da će stanovnici iz pogođenih područja biti trajno preseljeni.

Foto: Danilo Arnone

U ponedjeljak je talijanska vlada premijerke Giorgije Meloni proglasila izvanredno stanje za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju, tri južne regije pogođene snažnom olujom prošloga tjedna.

Ekstremni vremenski događaji postali su učestaliji u Italiji posljednjih godina. Poplave su opustošile gradove diljem zemlje, usmrtivši desetke ljudi i povećavajući rizik od klizišta i poplava čak i u područjima koja su povijesno bila manje izložena.

Foto: Danilo Arnone

Vlada je izdvojila 100 milijuna eura za hitne potrebe u područjima koja su najteže pogođena nedavnom olujom. Međutim, lokalne vlasti procjenjuju štetu na više od milijardu eura nakon što su snažni vjetrovi i valovi potisnuli more u unutrašnjost, probili obalnu obranu te uništili domove i poslovne prostore.

Foto: Danilo Arnone

U Niscemiju su iznenadne evakuacije potaknule tjeskobu i bijes među stanovnicima, od kojih neki tvrde da ranija klizišta nisu bila sanirana.

- Rečeno mi je da moram otići, iako mi se u kući ništa nije urušilo, kao niti ispod nje. Prvo klizište imali smo prije 30 godina i nitko nikada nije ništa poduzeo - rekao je Francesco Zarba.