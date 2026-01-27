Obavijesti

News

Komentari 0
EVAKUIRALI LJUDE

VIDEO Nevjerojatno. Sicilijanski grad visi na litici nakon odrona

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Nevjerojatno. Sicilijanski grad visi na litici nakon odrona
6
Foto: Danilo Arnone

Više od 1500 ljudi moralo je biti evakuirano. Zgrade su se nadvile nad ponor nakon što su se urušili veliki dijelovi padine, a jedan je automobil ostao visjeti iznad provalije

Admiral

Kuće u sicilijanskom gradu Niscemiju ostale su opasno visjeti na rubu litice nakon odrona koji je izazvala oluja, rekao je u utorak šef talijanske civilne zaštite. Niscemi, grad s oko 25.000 stanovnika u središnjem dijelu južne Sicilije, smješten je na platou za koji vlasti kažu da se postupno urušava prema nizini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Klizišta u Italiji 05:25
Klizišta u Italiji | Video: 24sata/Reuters

Više od 1500 ljudi moralo je biti evakuirano. Zgrade su se nadvile nad ponor nakon što su se urušili veliki dijelovi padine, a jedan je automobil ostao visjeti iznad provalije.

- Budimo jasni: na rubu klizišta nalaze se kuće koje su neuseljive. Kada se voda povuče i kada se dio koji se miče zaustavi ili uspori, napravit će se preciznija procjena. Klizište je još aktivno - rekao je novinarima u Niscemiju šef civilne zaštite Fabio Ciciliano, dodavši da će stanovnici iz pogođenih područja biti trajno preseljeni.

Landslide leaves Sicilian town off cliff edge after bad weather
Foto: Danilo Arnone

U ponedjeljak je talijanska vlada premijerke Giorgije Meloni proglasila izvanredno stanje za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju, tri južne regije pogođene snažnom olujom prošloga tjedna.

NEVRIJEME IZAZVALO KAOS VIDEO Strašne oluje pogodile Italiju: Evakuirali stanovnike, na Siciliji crveno upozorenje!
VIDEO Strašne oluje pogodile Italiju: Evakuirali stanovnike, na Siciliji crveno upozorenje!

Ekstremni vremenski događaji postali su učestaliji u Italiji posljednjih godina. Poplave su opustošile gradove diljem zemlje, usmrtivši desetke ljudi i povećavajući rizik od klizišta i poplava čak i u područjima koja su povijesno bila manje izložena.

Landslide leaves Sicilian town off cliff edge after bad weather
Foto: Danilo Arnone

Vlada je izdvojila 100 milijuna eura za hitne potrebe u područjima koja su najteže pogođena nedavnom olujom. Međutim, lokalne vlasti procjenjuju štetu na više od milijardu eura nakon što su snažni vjetrovi i valovi potisnuli more u unutrašnjost, probili obalnu obranu te uništili domove i poslovne prostore.

Landslide leaves Sicilian town off cliff edge after bad weather
Foto: Danilo Arnone

U Niscemiju su iznenadne evakuacije potaknule tjeskobu i bijes među stanovnicima, od kojih neki tvrde da ranija klizišta nisu bila sanirana.

- Rečeno mi je da moram otići, iako mi se u kući ništa nije urušilo, kao niti ispod nje. Prvo klizište imali smo prije 30 godina i nitko nikada nije ništa poduzeo - rekao je Francesco Zarba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026