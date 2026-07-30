VIDEO Nikola Grmoja: O Kerumu bi se trebali oglasiti Plenković i oni s kojima je u koaliciji...

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je u četvrtak, referirajući se na uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnik​a i predsjednik​a Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma, kako je sada "vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim u vlasti", istaknuvši njegove koalicijske partnere, ali i premijera Andreja Plenkovića. "Pričao bih onima s kojima je u koaliciji. Volio bih da nešto o Željku Kerumu kaže gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, da nešto kažu Ante Sanader i Blaženko Boban, a što je još važnije, da nešto o Željko Kerumu kaže Andrej Plenković", rekao je Grmoja na konferenciji za novinare.

Kao zanimljivu koincidenciju istaknuo je i da je Kerum uhićen dok se na društvenim mrežama dijeli video prilog Olivera Dragojevića o grupi ljudi koja, kako je kazao, smatra da je "veća od ove zemlje i naroda" te da mogu raditi što ih je volja.

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Pokretanje videa... VIDEO Nikola Grmoja o političkim aktualnostima | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

"Priča je riješena, predugo je to trajalo, to se trebalo dogoditi davno. Nažalost nije i sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim u vlasti, koji s njim dijele kolač i tu tortu vlasti i razne privilegije i povlastice", zaključio je Grmoja.

Predsjednik Mosta osvrnuo se i na zatvaranje hrvatskih plaža, Covid potvrde, uvođenje eura i nekontrolirani uvoz strane radne snage, istaknuvši da HDZ, SDP i Možemo, unatoč javnim sukobima, podupiru iste politike.

Kao primjer naveo je plažu Kostabela u Rijeci, kojom upravlja Hilton te podsjetio kako saborski zastupnik Mosta Marin Miletić mjesecima upozorava da se građanima ne može zabraniti pristup plažama koje su pomorsko dobro.

"Koncesiju za Kostabelu 2015. dali su Zoran Milanović i Siniša Hajdaš Dončić, a danas je održavaju Andrej Plenković i Oleg Butković. Ljevica o tome šuti jer je odgovorna za nastanak problema, dok HDZ čuva povlašteni položaj Hiltona'', kazao je Grmoja.

Kao još jedan primjer zajedničke politike HDZ-a i lijeve oporbe naveo je i uvođenje eura, a kritizirao je i politiku uvoza strane radne snage te nedavni posjet ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana Pakistanu i razgovore o vizama za pakistanske državljane.

"Hrvatska mora sama odlučivati tko u nju dolazi, pod kojim uvjetima i može li prihvatiti naš sustav vrijednosti, kulturu i način života. Sigurnost hrvatskih građana, žena i djece mora biti ispred interesa uvoznika radne snage i politike otvorenih granica", poručio je Grmoja.

Osvrnuo se i na pravomoćnu oslobađajuću presudu Miri Bulju, koji je kao gradonačelnik Sinja tijekom pandemije odbio uvesti Covid potvrde u Gradsku upravu.

"Miro Bulj tada je bio jedini hrvatski gradonačelnik koji je imao hrabrosti stati u obranu svojih građana. Napadali su ga Plenković, Božinović, Beroš, SDP, Možemo i Milorad Pupovac", poručio je, podsjetivši da je Most prikupio dovoljan broj potpisa za referendum protiv potvrda, ali je njegovo održavanje zaustavio Ustavni sud.

Najavio je da će Most, preuzme li odgovornost za upravljanje državom, ispitati rad Stožera, postupanje institucija i nabavu cjepiva tijekom pandemije.