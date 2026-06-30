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GORJELO VIŠE OD 100 HEKTARA

VIDEO Ogroman požar na Čiovu pod kontrolom: 'Gasilo je 150 ljudi, dežurat ćemo cijelu noć'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Ogroman požar na Čiovu pod kontrolom: 'Gasilo je 150 ljudi, dežurat ćemo cijelu noć'
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Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
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Zbog ovih požara te nepovoljnih vremenskih uvjeta u pripravnosti za izvanrednu dislokaciju su Vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba

Veliki požar koji je izbio na Čiovu u utorak poslijepodne je pod kontrolom, a gori preko 100 hektara otvorenog prostora, potvrdio nam je oko 21.30 Ivan Kovačević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.  Na terenu je preko 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije s 40 vozila, a na terenu su bila i četiri kanadera. Kasnije su dva preusmjerena na Pelješac te jedan na Šoltu. Svi požari izbili su nakon snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Požar je stavljen pod kontrolu, radimo na stabilizaciji. Na terenu je oko 150 vatrogasaca s 40 vozila. Nema ugroženih objekata, a vidjet ćemo kako će se sve razvijati kroz noć - rekao nam je Kovačević.

GORI BLIZU KUĆA FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara
FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara

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Pokretanje videa...

Požar na Čiovu VIDEO
Požar na Čiovu | Video: 24sata

Požari su, za vrijeme gašenja ovoga na Čiovu, izbili u Vinišću i na Šolti, gdje je također bio upućen jedan kanader.

- Za vrijeme ovog velikog požara, izbili su još i na Šolti i u Vinišću. U svim slučajevima uzrok je udar groma, a svi požari su pod kontrolom sada - dodao je Kovačević.

Pokretanje videa...

Požar na Čiovu VIDEO
Požar na Čiovu | Video: 24sata

- Požar izgleda strašno, sve je puno dima i pepela. Vani se ne može disati od smrada. Odzvanjaju sirene - rekla nam je jedna čitateljica ranije, dok je drugi čitatelj oko 19 sati dodao da je na području Čiova krenula padati kiša koja je pripomogla vatrogascima te usporila širenje požara.

Marin Buble, zapovjednik JVP-a Trogir, također nam je potvrdio da nema ugroženih kuća na Čiovu niti drugih objekata.

Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova
Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
STIŽU I KANADERI VIDEO Veliki požar na Čiovu, vatra blizu kuća: 'Puno je dima i pepela, teško je disati vani'
VIDEO Veliki požar na Čiovu, vatra blizu kuća: 'Puno je dima i pepela, teško je disati vani'

- Na terenu je preko sto vatrogasaca koji su raspoređeni oko kuća, za svaki slučaj. Nema ugroženih objekata, ali nastavit ćemo paziti i dežurati cijelu noć kako se ne bi ponovno jako razbuktalo - rekao nam je Buble.

Angažirali jake snage zbog terena

Na gašenju požara kod Orebića na poluotoku Pelješcu, koji je bio aktivan za vrijeme požara na Čiovu, angažirane su lokalne vatrogasne snage, a iz zraka su djelovala 2 protupožarna zrakoplova CL-415, koja su povučena zbog dobrog razvoja situacije na terenu.

BUKNUO POŽAR Snimili udar munje nakon koje je izbio ogroman požar na Čiovu
Snimili udar munje nakon koje je izbio ogroman požar na Čiovu
Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova
Udar groma izazvao požar na vrhu Čiova | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Trenutno nema širenja požara, a vatrogasci postupno okružuju požarište cijevima. Angažirali smo sve snage s Pelješca, Korčule i JVP Dubrovačko primorje, jer se radi o teškom terenu na kojem smo znali imati problema s brzim širenjem požara i vjetrom koji mijenja smjer - rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović i istaknuo da je pod nadzorom vatrogasaca i požar koji je izbio na lokaciji Marčuleti kod Stona, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Zbog ovih požara te nepovoljnih vremenskih uvjeta u pripravnosti za izvanrednu dislokaciju su Vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

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