Obavijesti

News

Komentari 0
KOLAPS U PROMETU

VIDEO Oluja Goretti poharala Francusku i Britaniju: Stotine tisuća ljudi ostalo bez struje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Oluja Goretti poharala Francusku i Britaniju: Stotine tisuća ljudi ostalo bez struje
17
Foto: Sarah Meyssonnier

Snažni vjetrovi pogodili su Francusku i Veliku Britaniju u petak, dok je oluja Goretti zahvatila sjevernu Europu, ostavljajući stotine tisuća kućanstava bez struje

Admiral

U Francuskoj je oko 380.000 kućanstava ostalo bez struje, uglavnom u regiji Normandiji i Bretanji, priopćio je dobavljač električne energije Enedis.

POGLEEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Snježna oluja Goretti pogodila Veliku Britaniju 02:20
Snježna oluja Goretti pogodila Veliku Britaniju | Video: 24sata/Reuters

Tijekom noći zabilježeni su udari vjetra od preko 150 km/h u sjeverozapadnoj francuskoj regiji Manche, s rekordnih 213 km/h u Barfleuru, a željeznički operater SNCF obustavio je željeznički promet između Pariza i regije Normandije.

SNJEŽNA OLUJA SIJE KAOS VIDEO Europa u ledenom stisku: Parizom se skija, u Amsterdamu putnici prenoćili u zračnoj luci
VIDEO Europa u ledenom stisku: Parizom se skija, u Amsterdamu putnici prenoćili u zračnoj luci

U Velikoj Britaniji, 57. 000 kućanstava bilo je bez struje, prema National Gridu, nakon što je oluja Goretti donijela još snijega u zemlju nakon tjedna ledenog vremena.

Storm Goretti hits Walsall
Foto: Isabel Infantes

Očekuje se da će stotine škola biti zatvorene diljem Škotske i dijelova središnje Engleske, koja je posebno teško pogođena olujom Goretti.

SPAŠAVALI IH VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Željeznički operateri u tom dijelu Engleske upozorili su putnike da ne putuju, a neke usluge su obustavljene.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026