Snažni vjetrovi pogodili su Francusku i Veliku Britaniju u petak, dok je oluja Goretti zahvatila sjevernu Europu, ostavljajući stotine tisuća kućanstava bez struje
VIDEO Oluja Goretti poharala Francusku i Britaniju: Stotine tisuća ljudi ostalo bez struje
U Francuskoj je oko 380.000 kućanstava ostalo bez struje, uglavnom u regiji Normandiji i Bretanji, priopćio je dobavljač električne energije Enedis.
Tijekom noći zabilježeni su udari vjetra od preko 150 km/h u sjeverozapadnoj francuskoj regiji Manche, s rekordnih 213 km/h u Barfleuru, a željeznički operater SNCF obustavio je željeznički promet između Pariza i regije Normandije.
U Velikoj Britaniji, 57. 000 kućanstava bilo je bez struje, prema National Gridu, nakon što je oluja Goretti donijela još snijega u zemlju nakon tjedna ledenog vremena.
Očekuje se da će stotine škola biti zatvorene diljem Škotske i dijelova središnje Engleske, koja je posebno teško pogođena olujom Goretti.
Željeznički operateri u tom dijelu Engleske upozorili su putnike da ne putuju, a neke usluge su obustavljene.
