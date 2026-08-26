Policija je osumnjičenog identificirala uz pomoć snimki nadzornih kamera. Nakon napada mirno je izašao iz zgrade i nastavio hodati ulicom kao da se ništa nije dogodilo
VIDEO Ovaj muškarac je silovao ženu (67) u Beogradu: Snimile ga kamere kako mirno šeta...
Državljanin Bosne i Hercegovine (50) uhićen je u Beogradu zbog sumnje da je usred dana napao 67-godišnju ženu, pokušao joj oteti novčanik, a potom je odvukao ispod stubišta u ulazu zgrade i silovao, objavio je Telegraf.rs.
Napad se dogodio oko 13 sati u prometnoj Požeškoj ulici na Čukarici. Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni Sekula N. pričekao je ženu ispred ulaza u zgradu te joj pokušao istrgnuti novčanik. Potom ju je silom odvukao u zaklonjeni dio zgrade ispod stubišta, gdje ju je seksualno napao.
Nakon napada izašao je iz zgrade i mirno nastavio hodati ulicom, bez vidljivih znakova panike ili žurbe. Njegovo kretanje zabilježile su nadzorne kamere na okolnim objektima.
Kako navodi Telegraf.rs, upravo su te snimke bile ključne policijskim operativcima Odjela za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata beogradske kriminalističke policije te Uprave za tehniku. Na temelju snimki uspjeli su brzo identificirati osumnjičenog i utvrditi gdje se nalazi.
Policija ga je ubrzo pronašla i uhitila.
Ženu su nakon napada pronašli ljudi koji su ušli u zgradu. Bila je u stanju teškog šoka, a stvari iz njezine torbe bile su razbacane po podu.
Na mjesto događaja stigla je Hitna pomoć, koja je 67-godišnjakinju zbrinula i prevezla u zdravstvenu ustanovu na daljnje preglede i promatranje.
Iz srbijanskog MUP-a potvrdili su da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.
"Osumnjičenom Sekuli N. određeno je zadržavanje do 48 sati. Uz kaznenu prijavu zbog kaznenih djela silovanja i razbojništva u pokušaju bit će priveden na saslušanje u Više javno tužiteljstvo u Beogradu", priopćio je MUP.
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