VIDEO Ovaj muškarac je silovao ženu (67) u Beogradu: Snimile ga kamere kako mirno šeta...

Državljanin Bosne i Hercegovine (50) uhićen je u Beogradu zbog sumnje da je usred dana napao 67-godišnju ženu, pokušao joj oteti novčanik, a potom je odvukao ispod stubišta u ulazu zgrade i silovao, objavio je Telegraf.rs.

Napad se dogodio oko 13 sati u prometnoj Požeškoj ulici na Čukarici. Prema dosad poznatim informacijama, osumnjičeni Sekula N. pričekao je ženu ispred ulaza u zgradu te joj pokušao istrgnuti novčanik. Potom ju je silom odvukao u zaklonjeni dio zgrade ispod stubišta, gdje ju je seksualno napao.

Nakon napada izašao je iz zgrade i mirno nastavio hodati ulicom, bez vidljivih znakova panike ili žurbe. Njegovo kretanje zabilježile su nadzorne kamere na okolnim objektima.

Foto: MUP Srbija

Kako navodi Telegraf.rs, upravo su te snimke bile ključne policijskim operativcima Odjela za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata beogradske kriminalističke policije te Uprave za tehniku. Na temelju snimki uspjeli su brzo identificirati osumnjičenog i utvrditi gdje se nalazi.

Policija ga je ubrzo pronašla i uhitila.

Ženu su nakon napada pronašli ljudi koji su ušli u zgradu. Bila je u stanju teškog šoka, a stvari iz njezine torbe bile su razbacane po podu.

Foto: MUP Srbija

Na mjesto događaja stigla je Hitna pomoć, koja je 67-godišnjakinju zbrinula i prevezla u zdravstvenu ustanovu na daljnje preglede i promatranje.

Foto: MUP Srbija

Iz srbijanskog MUP-a potvrdili su da je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.

Foto: MUP Srbija

"Osumnjičenom Sekuli N. određeno je zadržavanje do 48 sati. Uz kaznenu prijavu zbog kaznenih djela silovanja i razbojništva u pokušaju bit će priveden na saslušanje u Više javno tužiteljstvo u Beogradu", priopćio je MUP.