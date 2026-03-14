VIDEO Ovako su Amerikanci izbombardirali otok Harg!

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je američka vojska izvela zračne udare na otok Harg, ključnu točku iranskog gospodarstva i živac njegove naftne industrije. Iako je riječ o malenom komadu kopna u Perzijskom zaljevu, otprilike trećine veličine Manhattana, njegova je strateška važnost golema. Napad na vojne ciljeve na otoku predstavlja dosad najozbiljniju eskalaciju sukoba, s potencijalno nesagledivim posljedicama za globalno energetsko tržište.

POGLEDAJTE VIDEO:

Otok Harg, smješten manje od 30 kilometara od iranske obale, desetljećima je bio i ostao nezamjenjivo središte za izvoz iranske nafte. Prema procjenama energetskih stručnjaka, između 90 i 95 posto ukupnog iranskog izvoza sirove nafte prolazi upravo kroz terminale na ovom otoku. Njegova ključna prednost leži u geografiji. Duboke vode koje ga okružuju omogućuju pristajanje najvećih svjetskih supertankera, što je nemoguće duž većeg dijela plitke iranske obale. Naftovodi iz najvećih iranskih polja na jugozapadu zemlje, poput Ahvaza i Maruna, završavaju upravo ovdje, gdje se nafta skladišti i ukrcava na tankere, uglavnom za kinesko tržište. Kina je, unatoč zapadnim sankcijama, glavni kupac, a prodaja nafte toj zemlji čini oko šest posto iranskog gospodarstva i financira gotovo polovicu državnog proračuna.

Prihodi od nafte, koji se procjenjuju na oko 50 milijardi dolara godišnje, ključni su izvor financiranja za moćnu Revolucionarnu gardu. Kako je za RFI objasnio Emmanuel Hache, direktor istraživanja na Institutu za međunarodne i strateške odnose (IRIS), "paraliziranje izvoza preko Harga moglo bi paralizirati i sam režim". Svjesni opasnosti, Iranci su u tjednima prije napada drastično povećali izvoz, koji je u jednom trenutku dosegnuo više od tri milijuna barela dnevno, gotovo trostruko više od uobičajene razine.

Vojni ciljevi, nafta pošteđena... zasad

Američki vojni dužnosnici naglasili su da su zračni udari u petak bili usmjereni isključivo na vojne objekte na otoku. Ciljana su skladišta projektila i mina za koje Washington tvrdi da ih je Iran koristio za blokiranje međunarodnih pomorskih ruta u Hormuškom tjesnacu. Naftna infrastruktura, barem zasad, ostala je netaknuta. No, predsjednik Trump uputio je jasno upozorenje.

​- Uništili smo vojne objekte. Mogli bismo udariti i na energetska postrojenja ako Iran nastavi ometati plovidbu Hormuškim tjesnacem - poručio je Trump.

Ova izjava otkriva stratešku dilemu s kojom se suočava Washington. Potpuno uništenje terminala na Hargu bacilo bi iransko gospodarstvo na koljena, ali bi istovremeno izazvalo kaos na svjetskim tržištima. Energetski analitičari upozoravaju da bi takav potez gotovo sigurno podigao cijenu barela nafte na 150 dolara ili više. Iranski dužnosnici su nakon napada poručili kako su eksplozije bile "ogromne i razorne" te su otok tresle gotovo dva sata "poput potresa", navodi New York Times.

Harg nije prvi put u središtu sukoba. Tijekom Iransko-iračkog rata osamdesetih godina, iračke snage pod vodstvom Sadama Huseina opetovano su ga bombardirale u pokušaju da slome iransko gospodarstvo. Iako su postrojenja pretrpjela veliku štetu, Iran ih je uspio obnoviti i modernizirati. Ironično, terminal je izvorno izgradio američki naftni konzorcij Amoco, no Iran ga je preuzeo nakon Islamske revolucije 1979. godine. Njegov strateški položaj stoljećima ga je činio metom, pa su ga u prošlosti pokušavale kontrolirati i europske sile poput Portugala i Nizozemske. Danas je otok snažno utvrđena vojna zona pod strogom kontrolom Revolucionarne garde, s vrlo ograničenim pristupom za civile.