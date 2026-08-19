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gasili ga kanaderi

VIDEO Požar kod Dubrovnika i dalje aktivan: Vatra se širi...

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Požar kod Dubrovnika i dalje aktivan: Vatra se širi...
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Foto: Dubrovački dnevnik
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Zbog jakog vjetra i čestih promjena smjera širenja vatre, situacija na požarištu mijenja se iz sata u sat, a veliki dio Trebinja prekrio je dim

Požar koji je jučer poslijepodne izbio u mjestu Ivanica, na području između Trebinja i Dubrovnika, i dalje je aktivan, piše Dubrovački dnevnik. Zbog jakog vjetra i čestih promjena smjera širenja vatre, situacija na požarištu mijenja se iz sata u sat, a veliki dio Trebinja prekrio je dim.

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Na terenu su vatrogasci iz BiH i Hrvatske. Dubrovački vatrogasci jučer su pomagali u gašenju kada se vatra približila kućama, dok danas cijeli dan dežuraju na području požarišta.

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Iako za sada ne sudjeluju izravno u gašenju, pomno prate situaciju, osobito zapadni dio požarišta koji je okrenut prema Rijeci dubrovačkoj. Razlog je i činjenica da se požar nalazi na teritoriju druge države, zbog čega je gašenje za hrvatske vatrogasce trenutačno previše rizično.

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U gašenju su danas sudjelovala i dva zračna traktora BiH. Prema riječima Simovića, BiH je zatražila mogućnost njihova punjenja na dubrovačkom aerodromu, što im je odobreno. Zrakoplovi su oko 17.39 sati napustili požarište.

Stambeni i pomoćni objekti zasad nisu ugroženi, no jedan krak požara trenutačno se širi prema selima Zaplanik i Orah. Trebinjski vatrogasci također su u stanju pripravnosti i spremni su intervenirati ako se za to ukaže potreba.

Zbog vjetra i nepristupačnog terena vatrogasci situaciju prate s posebnim oprezom. Iako zasad nema neposredne opasnosti za hrvatski teritorij, požarište se nalazi vrlo blizu Dubrovnika pa će dubrovačke službe i večeras ostati na terenu.

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