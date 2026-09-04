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BUKTINJA U PERKOVIĆU

VIDEO POŽAR KOD ŠIBENIKA Pomažu četiri kanadera i dva Air Tractora. 'Dim se jako širi'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO POŽAR KOD ŠIBENIKA Pomažu četiri kanadera i dva Air Tractora. 'Dim se jako širi'
Foto: Čitatelj 24sata
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Po autocesti je bila vidljiva vožnja i može se voziti, ali požar se i dalje širi pa je moguće da će vjetar nositi dim - kaže nam čitatelj

Požar otvorenog prostora izbio je u mjestu Perković u blizini Šibenika u petak u poslijepodnevnim satima. Sve vatrogasna snage su na terenu, a pomažu im i zračne snage. Požar gase četiri kanadera i dva Air Tractora, potvrdili su nam iz JVP Grada Šibenika.

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Kako nam javljaju čitatelji, nasreću, dim ne ometa vozače na autocesti.

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- Po autocesti je bila vidljiva vožnja i može se voziti, ali požar se i dalje širi pa je moguće da će vjetar nositi dim - kaže nam čitatelj, a drugi dodaje da se dim širio, ali nije smetao za vožnju.

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Komentari 5
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