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VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Požar na splitskoj Rivi: 'Zapalio se poznati kafić...'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Požar na splitskoj Rivi: 'Zapalio se poznati kafić...'
Foto: Čitatelj 24sata
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Gori poznati kafić, bilo je puno vatrogasaca, a stigla je i policija - rekao nam je čitatelj

Požar na splitskoj Rivi izbio je u petak u večernjim satima, a gorio je poznati kafić Roof 68 Rooftop Bar, javljaju nam čitatelji. Vatrogasi su dojavu o požaru zaprimili u 21.20 sati. Gorjela je kuhinja ugostiteljskoga objekta.

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Požar Split | Video: čitatelj/24sata

- Gori poznati kafić na Rivi, bilo je puno vatrogasaca, a stigla je i policija - rekao nam je čitatelj.

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Na intervenciju je izašlo pet vozila i 14 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Split, kojima su se pridružili i pripadnici DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca, piše Dalmacija Danas.

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