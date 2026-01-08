Obavijesti

PROSLAVA PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA

VIDEO Prasetina i ratni zločinac: Šešelj, Dačić i Brnabić proslavili su Božić uz četničke pjesme...

"Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo", "Morem plovi jedna mala barka", "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema" i "Gde si, deda, sakrio kokardu..." Samo su neke od pjesama s repertoara.

Na proslavi pravoslavnog Božića koju je organizirao huškačko Vučićevo režimsko glasilo Informer sudjelovali su predsjednica srpskog Parlamenta Ana Brnabić, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i ratni zločinac Vojislav Šešelj.

Očekivano, kad se okupe ovakvo društvo, programom su dominirale četničke pjesme. 

"Vrati se vojvodo na Dinaru ponovo", "Morem plovi jedna mala barka", "Nad Kraljevom živa vatra seva, da vidimo kog četnika nema" i "Gde si, deda, sakrio kokardu..." Samo su neke od pjesama s repertoara. Koje je društvo pratilo s osmijehom na licu.

Šešelj je u programu kritizirao SAD i hvalio Rusiju, lijepo je harmonikašima eure po čelu, Dačić je pjevao božićne pjesme...

Prije početka ovog programa u studiju je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao dijelu proslave.

Među gostima emisije su bili i Milica Zavetnica, Zoran Vujić, Darko Glišić, Zoran Gajić, Dejan Vuk Stanković....

Posluživalo se pečenje, hvalila se korica na mesu, vrijeđalo se studente i prosvjednike...

Točio se i alkohol, piše Vreme.

