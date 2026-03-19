STIGLA I HITNA
VIDEO Prevrnuo se kamion na A1 kod Karlovca: Curi gorivo, na lokaciju poslali i vatrogasce!
Prevrnuo se kamion na vijaduktu Brežnik, kod Karlovca. Iz njega curi manja količina goriva, pa su na teren poslani i vatrogasni timovi koji rade na sanaciji kolnika kako bi spriječili daljnju opasnost. Karlovačka policija potvrdila je da se nesreća dogodila u četvrtak oko 15.13 sati, nakon čega je na teren upućena i hitna pomoć
Još nije poznato ima li ozlijeđenih.
Zbog položaja kamiona i policijskog očevida, promet se ovim pravcem odvija otežano.
