VIDEO Prevrnuo se kamion na A1 kod Karlovca: Curi gorivo, na lokaciju poslali i vatrogasce!

Prevrnuo se kamion na vijaduktu Brežnik, kod Karlovca. Iz njega curi manja količina goriva, pa su na teren poslani i vatrogasni timovi koji rade na sanaciji kolnika kako bi spriječili daljnju opasnost. Karlovačka policija potvrdila je da se nesreća dogodila u četvrtak oko 15.13 sati, nakon čega je na teren upućena i hitna pomoć

Prevrnuo se kamion kod Karlovca | Video: Čitatelj 24sata

Još nije poznato ima li ozlijeđenih.

Zbog položaja kamiona i policijskog očevida, promet se ovim pravcem odvija otežano.