NOĆNA BUKTINJA U ZAGREBU

VIDEO Razbili su staklo i zapalili pizzeriju na Jakuševcu. Policija: Šteta je više stotina tisuća eura

Piše Marta Divjak,
VIDEO Razbili su staklo i zapalili pizzeriju na Jakuševcu. Policija: Šteta je više stotina tisuća eura
Foto: DVD Jakuševec, Emica Elvedji/Pixsell

Nitko od stanara nije ozlijeđen, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, priopćili su iz policije

Zagrebačka policija očevidom je utvrdila da je netko pizzeriju Doomsday na Jakuševcu namjerno zapalio tako što su razbili staklenu stjenku terase te kroz nastali otvor u objekt ubacili zasad neutvrđeno zapaljivo sredstvo.

Oni su pobjegli, a pizzerija Doomsday je izgorjela. Inventar i unutrašnjost ugostiteljskog objekta su potpuno izgorjeli. Oštećena je i fasada zgrade, prozori i zidovi stanova stambene zgrade koji se nalaze iznad ugostiteljskog objekta.

Nitko od stanara nije ozlijeđen, a visina materijalne štete iznosi nekoliko stotina tisuća eura. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, priopćili su iz policije.

Buka i dim probudili susjede

Buktinja u Jakuševačkoj ulici probudila je stanare nešto prije 5 ujutro.

- Probudili su nas zvukovi s ulice, a kroz prozor smo vidjeli tri vatrogasna vozila na terenu - ispričali su nam očevici.

Zagrebački vatrogasci dobili su dojavu nekoliko minuta prije 5 sati te su po dolasku utvrdili da se vatra kroz dimovodne kanale i ventilaciju proširila iz prizemlja na krov zgrade.

Plamen je zahvatio ukupno 150 kvadrata prostora, dok je na samom krovištu nastalo oštećenje od oko pet kvadratnih metara.

Budući da se gusti dim kroz ventilacijski sustav probio u stambene jedinice, vatrogasne su ekipe ulazile u stanove kako bi ih otvorile i temeljito prozračile.

Nakon što su vatrogasci ugasili požar, zapovjednik je dio snaga vratio u postaju, dok je dio ekipe ostao na terenu. Oni su nastavili s detaljnim pregledom dimovodnih kanala i raskapanjem konstrukcije kako bi osigurali požarište.

