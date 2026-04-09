'JEZIČNI PROBLEM'

VIDEO Rutte o 'tatici' i Trumpu: 'Ma to je bio šlampav prijevod'

Šef NATO-a u Washingtonu objašnjava izjavu koja je izazvala kritike, Trump uzvratio šalom i objavom poruka

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte boravi u Washington, gdje se nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom pojavio i na nekoliko javnih panela. No, jedno pitanje ponovno je otvorilo temu koja ga prati još od prošlog ljeta. Na panelu ga je novinarka upitala smatra li Trumpa i dalje 'taticom'. Rutte je kroz smijeh pokušao razjasniti cijelu situaciju, naglasivši da je riječ o nesporazumu u prijevodu. - Tog je dana bio jako ljut na Iran i Izrael. Bilo je to prošlog lipnja i ja sam, na nizozemskom, rekao nešto poput: znate, prijevod za 'otac' bio bi 'tatica', i rekao sam: 'Ponekad tatica mora biti ljut'. Dakle, nisam ga nazvao svojim taticom, nego sam to rekao u tom smislu - odgovorio je Rutte.

Rutte priznaje da je riječ dobila drugačije značenje nego što je namjeravao, ali i da je cijelu situaciju dodatno podgrijao sam Trump.

- On je izbacio majice, snimio video 'Daddy is home'... bilo je to stvarno smiješno. I upravo zato mi se toliko sviđa - rekao je Rutte.

Podsjetimo, prije NATO summita, Rutte je Trumpu poslao poruku u kojoj mu je čestitao na potezima vezanim uz Iran.

- Donalde, iskrene čestitke i hvala ti na odlučnom djelovanju u Iranu, to je zaista bilo izvanredno i nešto, na što se nitko drugi ne bi usudio. Sve si nas učinio sigurnijima. U Haagu si na putu ka još jednom velikom uspjehu - pisalo je u poruci koju je Trump ubrzo javno objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, uz vlastite pohvale i opis boravka u Nizozemskoj.

Tijekom same konferencije dvojac se dotaknuo i sukoba između Izraela i Irana. Trump je situaciju usporedio s 'dvoje djece na igralištu', rekavši da ih je ponekad potrebno pustiti da se sukobe prije nego ih se razdvoji.

- Oni se žestoko svađaju. Ne možete ih zaustaviti. Pustite ih da se bore dvije, tri minute. Onda ih je lakše zaustaviti - rekao je Trump.

Rutte se nadovezao na Trumpov stil komunikacije, uključujući i psovke, poručivši: 'A onda tatica ponekad mora iskoristiti oštre riječi.'

Ta izjava izazvala je negodovanje među europskim saveznicima, a dio političkih krugova u Europi počeo je Ruttea zbog toga nazivati i 'šaptačem Trumpu'.

