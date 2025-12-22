VIDEO Hajdaš Dončić pokazao tetovažu na ruci: 'Djeca su me zezala, a ja se ne sramim toga'

Imam tetoviranog Odija, to je jedna priča iz prve godine faksa, ispričao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostujući u Podcast Inkubatoru Ratka Martinovića. Osim političkih poruka, pažnju gledatelja privukao je i detalj s njegove ruke, tetovaža koju je odlučio pokazati i otkriti priču koja se krije iza nje.

- Prijatelj je dobio nagradu u časopisu i on je htio izaći s curom u kino i kako tad nije bilo novaca, onda smo razgovarali i pitao me bi li mijenjao nagradu koja je bila u razini 50 ili 100 maraka. Ja sam mu dao 20-30 hrvatskih dinara da izađe u kino s curom, a on je meni dao kupon.

Tad to nije bilo kao danas, imao si u ponudio dvije tetovaže Odija i crvenog vraga. Onda sam si rekao ok, vraga si sad neću tetovirati, to je loše, a Odie je za mene moralni pobjednik u svakom crtiću pa sam rekao daj mi tog moralnog pobjednika. Kasnije su me i djeca zezala je li mi to ona naljepnica, ali neću je mijenjati - pojasnio je.

- Ja se ne sramim toga, to je dio moga identiteta i odrastanja, vrlo jednostavno - dodaje.

U razgovoru koji je trajao više od dva sata Hajdaš Dončić je poručio da će on, a ne Zoran Milanović, biti kandidat SDP-a za premijera na sljedećim izborima. Naglasio je da s Milanovićem ima prijateljski odnos te da mu aktualni predsjednik Republike neće konkurirati, nego pružiti podršku.