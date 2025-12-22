Obavijesti

News

Komentari 7
NIJE BILO IZBORA

VIDEO Hajdaš Dončić pokazao tetovažu na ruci: 'Djeca su me zezala, a ja se ne sramim toga'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Hajdaš Dončić pokazao tetovažu na ruci: 'Djeca su me zezala, a ja se ne sramim toga'
Foto: Podcast Inkubator

Ja se ne sramim toga, to je dio moga identiteta i odrastanja, vrlo jednostavno, rekao je Siniša Hajdaš Dončić

Imam tetoviranog Odija, to je jedna priča iz prve godine faksa, ispričao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostujući u Podcast Inkubatoru Ratka Martinovića. Osim političkih poruka, pažnju gledatelja privukao je i detalj s njegove ruke, tetovaža koju je odlučio pokazati i otkriti priču koja se krije iza nje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prijatelj je dobio nagradu u časopisu i on je htio izaći s curom u kino i kako tad nije bilo novaca, onda smo razgovarali i pitao me bi li mijenjao nagradu koja je bila u razini 50 ili 100 maraka. Ja sam mu dao 20-30 hrvatskih dinara da izađe u kino s curom, a on je meni dao kupon.

ZOKI SE NEĆE GURATI? Hajdaš Dončić: Milanović će mi pomoći da budem kandidat za premijera, mi smo frendovi
Hajdaš Dončić: Milanović će mi pomoći da budem kandidat za premijera, mi smo frendovi

Tad to nije bilo kao danas, imao si u ponudio dvije tetovaže Odija i crvenog vraga. Onda sam si rekao ok, vraga si sad neću tetovirati, to je loše, a Odie je za mene moralni pobjednik u svakom crtiću pa sam rekao daj mi tog moralnog pobjednika. Kasnije su me i djeca zezala je li mi to ona naljepnica, ali neću je mijenjati - pojasnio je.

ZAJEDNICA UTEMELJITELJA: 'HDZ se ne odriče Tuđmana. Šef SDP-a je bio prekratko u HDZ-u da bi uopće shvatio Tuđmana'
'HDZ se ne odriče Tuđmana. Šef SDP-a je bio prekratko u HDZ-u da bi uopće shvatio Tuđmana'

- Ja se ne sramim toga, to je dio moga identiteta i odrastanja, vrlo jednostavno - dodaje.

U razgovoru koji je trajao više od dva sata Hajdaš Dončić je poručio da će on, a ne Zoran Milanović, biti kandidat SDP-a za premijera na sljedećim izborima. Naglasio je da s Milanovićem ima prijateljski odnos te da mu aktualni predsjednik Republike neće konkurirati, nego pružiti podršku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta
UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica vozača poginuli su na mjestu, a žena (49) i dvoje djece iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede
FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!
'KAJ ĆEMO SAD?'

FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje
Susjedi iz snova u Rijeci: 'Svake godine okitimo cijelu zgradu za Božić. Svaki kat je kao iz bajke!'
KAD SE MALE RUKE SLOŽE

Susjedi iz snova u Rijeci: 'Svake godine okitimo cijelu zgradu za Božić. Svaki kat je kao iz bajke!'

Stanari zgrade u Rijeci predvorje, stubište i svaki kat pretvore u bajku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025