VIDEO Širi se izjava Trumpove glasnogovornice, evo što je rekla neposredno prije pucnjave

Izjava glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt postala je viralna nakon pucnjave koja je u subotu navečer prekinula godišnju večeru Udruge dopisnika Bijele kuće. Samo nekoliko trenutaka prije nego što su odjeknuli pravi pucnji, Leavitt je u intervjuu najavila da će biti "ispaljeni pucnji", misleći pritom na oštru retoriku u govoru predsjednika Donalda Trumpa. Uoči svečane večere u hotelu Washington Hilton, Leavitt je za Fox News s entuzijazmom najavljivala Trumpov govor. Opisala ga je kao događaj koji se ne smije propustiti, a njezina izjava danas se gleda u potpuno drugačijem svjetlu.

​- Spreman je za borbu, to vam mogu reći. Ovaj govor večeras bit će klasični Donald J. Trump. Bit će smiješan, bit će zabavan. Večeras će u prostoriji biti paljbe. Svi bi se trebali uključiti, bit će zaista sjajno - rekla je Leavitt.

U trenutku kad je to izgovorila, bilo je jasno da koristi politički žargon za verbalne napade i oštre šale, no ubrzo je uslijedila stvarna pucnjava. Snimka je ubrzo postala viralna.

Trudnu glasnogovornicu evakuirali s Trumpom

Samo nekoliko minuta nakon njezina intervjua, naoružani muškarac pokušao je provaliti kroz osiguranje ispred plesne dvorane u kojoj su se nalazili predsjednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i stotine drugih uzvanika. Agenti Tajne službe brzo su svladali napadača i uhitili ga.

U dvorani je nastao kaos, a gosti su se skrivali ispod stolova. Predsjednik, prva dama i drugi visoki dužnosnici hitno su evakuirani. Među njima je bila i Karoline Leavitt, koja je u visokom stupnju trudnoće i trebala bi roditi svoje drugo dijete sljedećeg tjedna. Večera je za nju trebala biti posljednji radni zadatak prije odlaska na rodiljni dopust.

Napadač je identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, a kod sebe je imao sačmaricu, pištolj i noževe. U pucnjavi je ranjen jedan agent Tajne službe, no Trump je kasnije potvrdio da ga je spasio pancirni prsluk te da se dobro oporavlja. Predsjednik je napadača nazvao "vukom samotnjakom" i najavio da će se istraga nastaviti.

*uz korištenje AI-ja