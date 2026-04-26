PUCNJI ĆE BITI ISPALJENI

VIDEO Širi se izjava Trumpove glasnogovornice, evo što je rekla neposredno prije pucnjave

Piše 24sata,
VIDEO Širi se izjava Trumpove glasnogovornice, evo što je rekla neposredno prije pucnjave
Foto: Jonathan Ernst

Samo nekoliko trenutaka prije nego što su odjeknuli pravi pucnji, Leavitt je u intervjuu najavila da će biti "ispaljeni pucnji", misleći pritom na oštru retoriku u govoru predsjednika Donalda Trumpa

Izjava glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt postala je viralna nakon pucnjave koja je u subotu navečer prekinula godišnju večeru Udruge dopisnika Bijele kuće. Samo nekoliko trenutaka prije nego što su odjeknuli pravi pucnji, Leavitt je u intervjuu najavila da će biti "ispaljeni pucnji", misleći pritom na oštru retoriku u govoru predsjednika Donalda Trumpa. Uoči svečane večere u hotelu Washington Hilton, Leavitt je za Fox News s entuzijazmom najavljivala Trumpov govor. Opisala ga je kao događaj koji se ne smije propustiti, a njezina izjava danas se gleda u potpuno drugačijem svjetlu.

​- Spreman je za borbu, to vam mogu reći. Ovaj govor večeras bit će klasični Donald J. Trump. Bit će smiješan, bit će zabavan. Večeras će u prostoriji biti paljbe. Svi bi se trebali uključiti, bit će zaista sjajno - rekla je Leavitt.

U trenutku kad je to izgovorila, bilo je jasno da koristi politički žargon za verbalne napade i oštre šale, no ubrzo je uslijedila stvarna pucnjava. Snimka je ubrzo postala viralna.

Trudnu glasnogovornicu evakuirali s Trumpom

Samo nekoliko minuta nakon njezina intervjua, naoružani muškarac pokušao je provaliti kroz osiguranje ispred plesne dvorane u kojoj su se nalazili predsjednik Donald Trump, prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i stotine drugih uzvanika. Agenti Tajne službe brzo su svladali napadača i uhitili ga.

U dvorani je nastao kaos, a gosti su se skrivali ispod stolova. Predsjednik, prva dama i drugi visoki dužnosnici hitno su evakuirani. Među njima je bila i Karoline Leavitt, koja je u visokom stupnju trudnoće i trebala bi roditi svoje drugo dijete sljedećeg tjedna. Večera je za nju trebala biti posljednji radni zadatak prije odlaska na rodiljni dopust.

Napadač je identificiran kao 31-godišnji Cole Tomas Allen iz Kalifornije, a kod sebe je imao sačmaricu, pištolj i noževe. U pucnjavi je ranjen jedan agent Tajne službe, no Trump je kasnije potvrdio da ga je spasio pancirni prsluk te da se dobro oporavlja. Predsjednik je napadača nazvao "vukom samotnjakom" i najavio da će se istraga nastaviti.

Komentari 1
