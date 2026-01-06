VIDEO Skijanje s pogledom na more kod Opatije! Neočišćene ceste pretvorili u skijašku stazu

Ekipa veselih skijaša iz mjesta Bregi u blizini Opatije snježni kaos pretvorila je u zabavu, a neočišćene ceste u improviziranu skijašku stazu, prenosi Poduckun.net.

POGLEDAJTE VIDEO:

Brežani su danas iskoristili privilegiju koju imaju rijetki - skijati s pogledom na more. Na samo nekoliko minuta od mora napravili su skijašku stazu i u nepovoljnim prilikama pronašli su razlog za druženje i uživanje na otvorenom.

Mještani će upamtiti ovaj dan kao snježni spektakl koji su režirali sami, a i podsjetio ih je koliko je spoj mora i planine poseban.