VIDEO Snijeg zatrpao lugarnicu u Čorkovoj uvali: 'Tu sam već dva dana, potpuno odsječen'

Ogromne količine snijega zatrpale su lugarnicu u Čorkovoj uvali u kojoj se, netom prije snježne katastrofe, zatekao naš čitatelj. Kako nam je ispričao, oko lugarnice je napadalo više od 150 centimetara snijega te je on već dva dana odsječen od civilizacije.

- Inače radim ovdje u Securityju i dva sam dana tu, potpuno odsječen od svega, ali pripremio sam se za ovo. Snijega je napadalo više od 150 centimetara, na nekim mjestima čak i meni iznad glave. Uopće više ne znam gdje mi je auto. Odsječen sam od civilizacije, čekam da dođu po mene - kaže nam čitatelj.

Lugarnica u Čorkovoj uvali inače je izgrađena 1954. godine za potrebe šumarske službe NP Plitvička jezera. U njoj su stanovali šumski radnici, a jedan dio služio je i kao konjušnica. Smještena je na rubu udoline te je okružena brdima i šumom, a iz nje se, kada nema ovakvih količina snijega, pruža lijep pogled na livade Čorkove uvale. Čitavu lugarnicu projektirao je poznati hrvatski arhitekt Ivan Vitić, a danas je zaštićeno kulturno dobro.

Ipak, naš je čitatelj, kako nam je i sam ispričao, bio spreman na ovakvu situaciju.

- Imam ovdje agregate, struju, hranu i internet, a unutra je i toplo. Nalazim se osam kilometara od civilizacije, a ni u Saborskom, koliko znam, situacija nije ništa bolja, tamo je također potpuni kolaps. Prošetao sam i do drvarnice i tamo je snijega bilo meni iznad glave, a visok sam 170 centimetara. Sad ću ostati ovdje dok se netko ne probije do mene. Sreća pa nisam paničar - govori nam čitatelj.

Ovaj hrabri čitatelj snimku nam je, kaže, poslao kako bi svi ostali mogli vidjeti kako izgleda zimsko nevrijeme u određenim dijelovima Hrvatske. Unatoč vremenskim neprilikama koje su ga zatekle, razgovor je ipak završio šalom:

- Što da kažem, to je ta prava lička idila.