VIDEO Srbi glasaju u Zagrebu, pohrilili na birališta, u Kanadi putovali i 3500 km da glasaju

U Srbiji se danas održavaju izvanredne parlamentarne izbore, a veliki interes vlada i izvan granica zemlje. Više od sto tisuća registriranih birača u dijaspori odlučuje o novom sazivu parlamenta, no mnogi se suočavaju s neočekivanim preprekama na putu do glasačkih kutija. Za državljane Srbije koji borave u Hrvatskoj glasanje je organizirano na samo dva biračka mjesta. U Zagrebu se glasa u veleposlanstvu na adresi Jabukovac 23, koje obuhvaća birače iz Zagreba, Splita, Zadra, ali i Rijeke. Drugo biračko mjesto smješteno je u Vukovaru, kamo dolaze glasači iz istočnih krajeva.

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Pokretanje videa... VIDEO Red za glasanje ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj | Video: 24sata Video

Zagreb: Red za glasanje ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odluka da se ne otvori biračko mjesto u Rijeci, unatoč postojanju konzulata, izazvala je golemo nezadovoljstvo među državljanima koji žive na Kvarneru i u Istri. Zbog toga su mnogi prisiljeni putovati sve do Zagreba kako bi ispunili svoju građansku dužnost. Ukupno je u Hrvatskoj za ove izbore registriran 1231 birač, prema podacima iz nadležnih institucija. Mediji izvještavaju o dugačkim redovima i gužvama od ranog jutra. Analitičari ističu kako se na ovim izborima očekuje iznimno velika izlaznost, a sami građani vide ih kao presudne za daljnji smjer kojim će susjedna država krenuti.

Za glasanje u inozemstvu registriralo se 102.147 birača, što je više nego dvostruko u usporedbi s prošlim izborima održanim 2023. godine. Najviše ih je prijavljeno u Njemačkoj, gdje pravo glasa ima 20.107 ljudi, te u Bosni i Hercegovini. Unatoč rekordnom odazivu, vlasti su odobrile otvaranje tek 93 biračka mjesta diljem svijeta. Zbog takve organizacije mnogi glasači moraju prelaziti goleme udaljenosti. Primjerice, birači iz Vancouvera ostali su bez svog dosadašnjeg biračkog mjesta i moraju putovati 3500 kilometara do Ottawe, dok su u Australiji građani iz Pertha prisiljeni putovati čak 2700 kilometara do Melbournea. Slična situacija zabilježena je i u brojnim europskim gradovima.

Zagreb: Red za glasanje ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U Francuskoj nema birališta u Nici ni Lyonu, pa građani moraju putovati stotinama kilometara u Pariz. Mnogobrojne organizacije srpske dijaspore pisale su međunarodnim institucijama, upozoravajući da im je na taj način u praksi uskraćeno pravo glasa.

Još jedno pravilo koje je izazvalo buru reakcija jest odluka Republičke izborne komisije da se radno vrijeme svih birališta u inozemstvu uskladi sa srednjoeuropskim vremenom. To znači da glasanje traje od sedam ujutro do osam navečer isključivo po srpskom vremenu, bez obzira na to u kojoj se vremenskoj zoni birači zapravo nalaze.

Zbog ove nesvakidašnje odluke nastale su nevjerojatne situacije širom svijeta. Tako su u Chicagu birači stajali u dugim redovima već u jedan sat ujutro, dok je na Novom Zelandu biralište otvoreno od 19 sati po lokalnom vremenu do osam sati idućeg jutra. Mnogi smatraju da je ovaj potez namjerno otežavanje izbornog procesa za građane u dijaspori.

Zagreb: Red za glasanje ispred Veleposlanstva Republike Srbije u Hrvatskoj | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

​- Vučić se boji glasova koje ne može kontrolirati. Kada se više od sto tisuća građana u inozemstvu mobilizira, odgovor demokratske vlade trebao bi biti olakšavanje glasanja - izjavio je Sandro Gozi, glavni tajnik Europske demokratske stranke.

S druge strane, predstavnici vlasti u Srbiji odlučno odbacuju sve optužbe. Aleksandar Vučić pojasnio je kako usklađivanje s vremenom u domovini sprečava ranije objavljivanje rezultata iz pojedinih država i time štiti regularnost cijelog procesa.

*uz pomoć AI