ISTRAGA JOŠ TRAJE

VIDEO Sudar vlakova u Danskoj: 17 ljudi ozlijeđeno, među njima pet u kritičnom stanju

Piše HINA,
VIDEO Sudar vlakova u Danskoj: 17 ljudi ozlijeđeno, među njima pet u kritičnom stanju
Foto: Tom Little

Glasnogovornik policije rekao je da je prerano reći što je uzrokovalo nesreću, dodajući da će biti provedena opsežna istraga

Dva lokalna vlaka sudarila su se u četvrtak sjeverno od danske prijestolnice Kopenhagena, pri čemu je ozlijeđeno 17 osoba, od kojih je pet u kritičnom stanju, priopćile su hitne službe. Na mjestu nesreće u šumovitom području dva su žuto-siva vlaka, oba s vidljivim oštećenjima na prednjem dijelu i okrenuta jedan prema drugome. Spasilačke službe opisuju "kaotične" scene unutar vagona.

Nekoliko osoba ozlijeđeno je u željezničkoj nesreći u Danskoj | Video: 24sata/reuters

"Dva vlaka sudarila su se frontalno, pri čemu je došlo do velike štete, a razbijeno je staklo posvuda", rekao je novinarima voditelj vatrogasne i spasilačke službe Christoffer Buhl Martekilde.

Glasnogovornik policije rekao je da je prerano reći što je uzrokovalo nesreću, dodajući da će biti provedena opsežna istraga.

Vjeruje se da je u trenutku nesreće, koja se dogodila neposredno prije 6:30 ujutro, u dva vlaka bilo ukupno 38 ljudi, rekla je policija.

Hitne službe su na mjesto nesreće poslale 18 vozila i 47 spasilaca. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je kontaktirao Mette Frederiksen, vršiteljicu dužnosti danske premijerke, kako bi ponudio pomoć.

VELIKA NESREĆA VIDEO Frontalni sudar vlakova u Danskoj, više je ozlijeđenih
VIDEO Frontalni sudar vlakova u Danskoj, više je ozlijeđenih

Incident se dogodio na željezničkoj pruzi koja povezuje gradove Hillerod i Kagerup, priopćila je policija.

"Među putnicima ima ozlijeđenih. Svi su izvan vlakova, tako da nitko nije zarobljen... Mnogo je resursa poslano na mjesto događaja", ranije je glasnogovornik rekao Reutersu.

Ozlijeđeni su otad prevezeni s mjesta nesreće kolima hitne pomoći i helikopterima, rekla je vatrogasna postrojba na X-u.

KVALIFIKACIJE ZA SP VIDEO Danci zabili Makedoniji direktno iz kornera! Gyökeres hat-trickom razbio Ukrajince
VIDEO Danci zabili Makedoniji direktno iz kornera! Gyökeres hat-trickom razbio Ukrajince

Najgora željeznička katastrofa u Danskoj ovog stoljeća dogodila se 2019. godine, kada je brzi vlak udario u prepreku na mostu tijekom oluje, pri čemu je poginulo osam ljudi a mnogo ih je bilo ozlijeđeno.

Iako su takve nesreće rijetke u Danskoj, jedna je osoba poginula, a nekoliko drugih je ozlijeđeno 2025. godine kada je vlak udario u vozilo i iskočio iz tračnica na jugu zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'

ČETVRTI DIO Oni koji su bili izloženi manjim radijacijama umirali su u godinama nakon i to od akutnih bolesti ili od raka. Katastrofom u Černobilu pogođeni su milijuni ljudi koji su osjetili posljedice izloženosti zračenju
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...
Pandžić: Ja ću za objavu istine kazneno odgovarati ako treba, a gosp. Krajač jer je na popisu
EMISIJA OTVORENO

Pandžić: Ja ću za objavu istine kazneno odgovarati ako treba, a gosp. Krajač jer je na popisu

Novac je završio kod gospodina Pavleka za njegov luksuzni život u njegovoj vili na Ibizi i još za niz drugih troškova, rekao je

