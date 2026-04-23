VIDEO Sudar vlakova u Danskoj: 17 ljudi ozlijeđeno, među njima pet u kritičnom stanju

Dva lokalna vlaka sudarila su se u četvrtak sjeverno od danske prijestolnice Kopenhagena, pri čemu je ozlijeđeno 17 osoba, od kojih je pet u kritičnom stanju, priopćile su hitne službe. Na mjestu nesreće u šumovitom području dva su žuto-siva vlaka, oba s vidljivim oštećenjima na prednjem dijelu i okrenuta jedan prema drugome. Spasilačke službe opisuju "kaotične" scene unutar vagona.

"Dva vlaka sudarila su se frontalno, pri čemu je došlo do velike štete, a razbijeno je staklo posvuda", rekao je novinarima voditelj vatrogasne i spasilačke službe Christoffer Buhl Martekilde.

Glasnogovornik policije rekao je da je prerano reći što je uzrokovalo nesreću, dodajući da će biti provedena opsežna istraga.

Vjeruje se da je u trenutku nesreće, koja se dogodila neposredno prije 6:30 ujutro, u dva vlaka bilo ukupno 38 ljudi, rekla je policija.

Hitne službe su na mjesto nesreće poslale 18 vozila i 47 spasilaca. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je da je kontaktirao Mette Frederiksen, vršiteljicu dužnosti danske premijerke, kako bi ponudio pomoć.

Incident se dogodio na željezničkoj pruzi koja povezuje gradove Hillerod i Kagerup, priopćila je policija.

"Među putnicima ima ozlijeđenih. Svi su izvan vlakova, tako da nitko nije zarobljen... Mnogo je resursa poslano na mjesto događaja", ranije je glasnogovornik rekao Reutersu.

Ozlijeđeni su otad prevezeni s mjesta nesreće kolima hitne pomoći i helikopterima, rekla je vatrogasna postrojba na X-u.

Najgora željeznička katastrofa u Danskoj ovog stoljeća dogodila se 2019. godine, kada je brzi vlak udario u prepreku na mostu tijekom oluje, pri čemu je poginulo osam ljudi a mnogo ih je bilo ozlijeđeno.

Iako su takve nesreće rijetke u Danskoj, jedna je osoba poginula, a nekoliko drugih je ozlijeđeno 2025. godine kada je vlak udario u vozilo i iskočio iz tračnica na jugu zemlje.