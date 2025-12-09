VIDEO Sudarili se tramvaj i auto na Žitnjaku: 'Čuo se jak udarac'

U prometnoj nesreći na Žitnjaku u Ulici grada Gospića sudarili su se tramvaj i automobil u utorak u 10.25. Nastala je materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Tramvajske linije prometuju skraćeno do Heinzelove.

- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Gospića, kod Getaldićeve u oba smjera zbog prometne nezgode. Linije 2, 3 i 13 prometuju skraćeno do Heinzelove. U promet uključen autobus koji prevozi putnike na relaciji Heinzelova - Ulica grada Gospića - Savišće - objavio je ZET na službenim stranicama.

Čitatelj koji je bio u tramvaju kaže da je čuo snažan udarac, te da je nastao zastoj.