VIDEO Sudarili se tramvaj i auto na Žitnjaku: 'Čuo se jak udarac'
U prometnoj nesreći na Žitnjaku u Ulici grada Gospića sudarili su se tramvaj i automobil u utorak u 10.25. Nastala je materijalna šteta, a ozlijeđenih nema, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Tramvajske linije prometuju skraćeno do Heinzelove.
- Zastoj tramvajskog prometa u Ulici grada Gospića, kod Getaldićeve u oba smjera zbog prometne nezgode. Linije 2, 3 i 13 prometuju skraćeno do Heinzelove. U promet uključen autobus koji prevozi putnike na relaciji Heinzelova - Ulica grada Gospića - Savišće - objavio je ZET na službenim stranicama.
Čitatelj koji je bio u tramvaju kaže da je čuo snažan udarac, te da je nastao zastoj.
