SVE JE POPLAVLJENO

VIDEO Teška noć u Dalmaciji, ovako jutros izgledaju Kaštela: 'Samo da se ovo ne ponovi'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Čitatelj 24sata

Sredozemna ciklona koja je u srijedu zahvatila Hrvatsku izazvala je velike probleme diljem zemlje, a najdramatičnija situacija zabilježena je u Dalmaciji

Admiral

Rješavamo intervenciju po intervenciju, zaprimili smo ih jako puno. Jučer je bilo preko dvjesto poziva, a od jutra smo na terenu i odradili smo, za sada, tridesetak intervencija. Danas se smirilo, vjetar je prestao, a more se povuklo. Čeka nas puno posla, radimo na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata - kaže nam zapovjednik DVD-a Kaštela, Darko Maretić.

NEVJEROJATNE SNIMKE FOTO/VIDEO 'Valovi su bili kao trokatnica': Nezapamćena oluja u Dalmaciji, jugo potopilo rive
Poplavljene ceste 00:41
Poplavljene ceste | Video: čitatelj/24sata

Kako nam priča čitatelj iz Kaštela, stanje je jutros bolje i more se povuklo te više nema razloga za zabrinutost.

Foto: Čitatelj 24sata

- Najgore je bilo sinoć između 20 i 21 sat, a od 23 sata stanje je postalo bolje. Vjetar se smirio, more se povuklo, ali ljudi su ispumpavali vodu cijelu noć. Jutro je mirnije, iako kiša pada cijeli dan, a nadamo se da opet neće doći do sinoćnje situacije, kaže nam čitatelj. Kako dodaje drugi čitatelj, jutros je još bilo malo poplavljeno, ali manje nego jučer. Danas je mirnije i vjetar je slab.

Poplava u Kaštelima 02:43
Poplava u Kaštelima | Video: Čitatelj 24sata

Trg u Omišu također je pod vodom, što građanima stvara probleme. Ovakvo nevrijeme nikad nisu vidjeli.

- Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom i cijeli grad pliva... Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo - kazao je čitatelj iz Omiša koji je nakon nevremena u srijedu navečer pod vodom.

Kaštela: Sanacija štete od posljedica jakog juga i plime
Foto: Čitatelj 24sata
IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena: Na snazi je crveno upozorenje, more se izlijeva...
Olujno jugo poplavilo Kaštela, more prodrlo u kuće i objekte uz rivu: 'Nikad ovo nisam vidio...' 02:36
Olujno jugo poplavilo Kaštela, more prodrlo u kuće i objekte uz rivu: 'Nikad ovo nisam vidio...' | Video: Čitatelj 24sata

Kako nam priča drugi čitatelj, tamo se isto dogodi gotovo svaki put tijekom većih kiša. Trg je pod vodom, što ljudima stvara probleme. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na trenutke puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva.

Foto: Čitatelj 24sata

Sredozemna ciklona koja je u srijedu zahvatila Hrvatsku izazvala je velike probleme diljem zemlje, a najdramatičnija situacija zabilježena je u Dalmaciji. Obilna kiša, neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine i orkansko jugo doveli su do poplava, prekida prometnih veza i odsijecanja otoka od kopna. Dok je na sjevernom Jadranu palo i više od sto litara kiše po četvornom metru, jug je na jugu zemlje izazvao potpuni kaos.

