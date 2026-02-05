VIDEO Teška noć u Dalmaciji, ovako jutros izgledaju Kaštela: 'Samo da se ovo ne ponovi'

Rješavamo intervenciju po intervenciju, zaprimili smo ih jako puno. Jučer je bilo preko dvjesto poziva, a od jutra smo na terenu i odradili smo, za sada, tridesetak intervencija. Danas se smirilo, vjetar je prestao, a more se povuklo. Čeka nas puno posla, radimo na ispumpavanju vode iz poplavljenih objekata - kaže nam zapovjednik DVD-a Kaštela, Darko Maretić.

Kako nam priča čitatelj iz Kaštela, stanje je jutros bolje i more se povuklo te više nema razloga za zabrinutost.

- Najgore je bilo sinoć između 20 i 21 sat, a od 23 sata stanje je postalo bolje. Vjetar se smirio, more se povuklo, ali ljudi su ispumpavali vodu cijelu noć. Jutro je mirnije, iako kiša pada cijeli dan, a nadamo se da opet neće doći do sinoćnje situacije, kaže nam čitatelj. Kako dodaje drugi čitatelj, jutros je još bilo malo poplavljeno, ali manje nego jučer. Danas je mirnije i vjetar je slab.

Trg u Omišu također je pod vodom, što građanima stvara probleme. Ovakvo nevrijeme nikad nisu vidjeli.

- Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom i cijeli grad pliva... Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo - kazao je čitatelj iz Omiša koji je nakon nevremena u srijedu navečer pod vodom.

Kako nam priča drugi čitatelj, tamo se isto dogodi gotovo svaki put tijekom većih kiša. Trg je pod vodom, što ljudima stvara probleme. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na trenutke puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva.

Sredozemna ciklona koja je u srijedu zahvatila Hrvatsku izazvala je velike probleme diljem zemlje, a najdramatičnija situacija zabilježena je u Dalmaciji. Obilna kiša, neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine i orkansko jugo doveli su do poplava, prekida prometnih veza i odsijecanja otoka od kopna. Dok je na sjevernom Jadranu palo i više od sto litara kiše po četvornom metru, jug je na jugu zemlje izazvao potpuni kaos.