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ODLUKA O PRODULJENJU RADNOG VREMENA

VIDEO Tomašević na pivi: 'Nije zadnja runda, danas igra Hrvatska. Svi kafići rade do 2!'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Tomašević na pivi: 'Nije zadnja runda, danas igra Hrvatska. Svi kafići rade do 2!'
Foto: Facebook

U Zagrebu smo produžili radno vrijeme kafićima kad igra hrvatska repka, kaže još Tomašević, a zatim se kadar prebacuje na oduševljenu ekipu iz kuta, nakićenu navijačkim obilježjima

Radno vrijeme kafića na dane kad na Svjetskom nogometnom prvenstvu igra Hrvatska reprezentacija produženo je do 2 sata ujutro, objavio je na Facebook stranici zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. U objavi je Vatrenima zaželio sreću.

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- Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!, napisao je Tomaševićev u objavi. Objavio je i video u kojem opisuje odluku o produljenju rada kafića - dok pije pivo na šanku, konobarica mu govori da zatvaraju i da ide zadnja runda. U tom se trenutku okreće i govori: Ali nije sad zadnja runda. Danas igra Hrvatska i kafići u Zagrebu rade do 2 ujutro", stavljajući šal s crveno-bijelim kvadratićima oko vrata. U ruke dobiva službeni dokument koji potpisuje i odmah udara pečat.

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- U Zagrebu smo produžili radno vrijeme kafićima kad igra hrvatska repka, kaže još Tomašević, a zatim se kadar prebacuje na oduševljenu ekipu iz kuta, nakićenu navijačkim obilježjima.

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Komentari 5
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