O THOMPSONOVU KONCERTU

Plenković poručio Tomaševiću: 'Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve! Ovo je smiješno!'

Piše Marta Divjak,
Plenković poručio Tomaševiću: 'Budi frajer Tomislave, pa zabrani sve! Ovo je smiješno!'
Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rekao je i da je Zagreb iznimno važan za HDZ te istaknuo kako su svi veliki projekti u glavnom gradu, od obnove vrtića i škola do bolnica i kulturne baštine, financirani zahvaljujući Vladinim ulaganjima

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a komentirao aktualna politička zbivanja, unutarstranačke promjene te odnose s gradskom vlasti u Zagrebu. Na početku je istaknuo kako je do kadrovskih promjena u lokalnim organizacijama stranke došlo samo ondje gdje su rezultati na izborima bili slabiji.

Tako će Mislava Hermana na čelu zagrebačkog HDZ-a zamijeniti Ivan Matijević, dok će u Zagrebačkoj županiji stranku voditi Davor Božinović, piše N1.

Govoreći o gospodarskim temama, Plenković je najavio povećanje minimalne plaće na 1050 eura bruto te istaknuo važnost domaćinstva summita Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu.

- Zagreb je itekako bitan za HDZ. Pobijedili smo u više izbornih jedinica, a uživamo i visoku potporu birača u Gradu Zagrebu. Svi veliki projekti u glavnom gradu financirani su zahvaljujući Vladi - rekao je Plenković, dodavši kako se ulaganja odnose na obnovu vrtića, škola, fakulteta, bolnica i kulturne baštine.

Plenković: 'Budi frajer, Tomislave'

Plenković je komentirao i rasprave oko održavanja koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu.

- Idu tradicionalnom recepturom, koju je koristio često SDP, da kad ne mogu udariti po HDZ-u i koaliciji oko neke bitne teme, onda se okreću ideološkim temama. Evo, ponovno se okreću Thompsonu i koncertima. On može pjevati 27.12. u subotu ono što ne bi mogao pjevati 28. u nedjelju. Budi frajer, Tomislave, pa zabrani sve - rekao je Plenković te podsjetio kako su oni dopustili taj koncert.

- Ako su toliko protiv, zašto su ga dopustili? Neki gradovi to nisu dopustili pa ne bi to bio presedan. Ovo što rade je doslovno smiješno, jedan dan može, drugi dan ne može. Riječ je o potpunom nesnalaženju i cenzure nečega što nijedan sud nije zabranio i nitko nije doveo u pitanje. Ta tema je nebitna i prožvakana. Valjda su oni koji to pitaju spavali 35 godina - istaknuo je Plenković i još jednom se obratio Tomaševiću i Možemo:

- Neka pošalju poruku hrvatskom narodu i kažu da ne može, a ne ovako cici-mici - zaključio je.

