VIDEO Tragedija na Filipinima: Hotel se urušio usred noći, ljude traže pod ruševinama...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Akcija spašavanja otežana je zbog nestabilnih betonskih ploča, isprepletenih metalnih nosača i opasnosti od daljnjeg urušavanja

Najmanje četvero ljudi poginulo je, a 17 ih se i dalje vodi kao nestalo nakon urušavanja nedovršenog hotela na Filipinima, dok spasilačke ekipe i dalje pretražuju golemu hrpu betona i čelične konstrukcije u potrazi za preživjelima. Većina nestalih su građevinski radnici koji su se u trenutku nesreće nalazili u objektu.

Spasioci tragaju za više od 20 zarobljenih nakon urušavanja zgrade na Filipinima

Tragedija se dogodila u Angeles Cityju, sjeverno od Manile, gdje se deveterokatni objekt u izgradnji srušio u ranim jutarnjim satima. Prema informacijama lokalnih vlasti, dio urušene konstrukcije pogodio je i obližnji hotel, pri čemu je život izgubio 65-godišnji malezijski državljanin koji je ondje boravio kao gost.

Spasilačke službe tijekom noći izvukle su nekoliko zatrpanih osoba, no za neke je pomoć stigla prekasno. Akcija spašavanja otežana je zbog nestabilnih betonskih ploča, isprepletenih metalnih nosača i opasnosti od daljnjeg urušavanja.

Lokalni dužnosnici navode da je iz objekta ranije uspjelo pobjeći ili je spašeno više od 20 ljudi, no obitelji nestalih upozoravaju na spor napredak operacije i traže češće informacije o tijeku potrage.

Pokrenuta je i službena istraga o uzroku nesreće. Prema preliminarnim informacijama, građevinska dozvola izdana je za deveterokatni objekt, no mediji navode da su se na zgradi izvodili radovi na dodatnom, desetom katu, uključujući izgradnju bazena, što bi moglo otvoriti pitanja o mogućim sigurnosnim propustima.

