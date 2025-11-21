Obavijesti

STRAVA U AZIJI

Piše HINA,
VIDEO Troje mrtvih u snažnom potresu u Bangladešu: 'Bili smo prestravljeni, djeca su plakala'
Foto: Mohammad Ponir Hossain

Troje je poginulih nakon što se ograda šesterokatnice urušila od potresa

Najmanje tri osobe su poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što je potres magnitude 5,7 pogodio Bangladeš u petak, priopćila je policija dodajući da su zgrade oštećene u mnogim područjima, uključujući Daku, gusto naseljeni glavni grad.

Podrhtavanje tla osjetilo se u istočnim državama susjedne Indije koje graniče s Bangladešom, ali zasad nema izvješća o većoj šteti, priopćile su vlasti.

Američka geološka služba priopćila je da je epicentar potresa bio u gradu Narsingdi, oko 40 km istočno od Dake. Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle, a neke improvizirane konstrukcije su se urušile, rekli su Reutersovi svjedoci.

Tri osobe su poginule kada se ograda šesterokatnice urušila tijekom potresa, priopćila je policija.

- Osjetili smo snažan potres i zgrade su se tresle poput drveća - rekao je Suman Rahman, stanovnik Dake.

- Stubišta su bila zakrčena dok su ljudi jurili dolje. Svi su bili prestravljeni, djeca su plakala.

Foto: EMSC

Vatrogasna služba izvijestila je o ozljedama nakon što su cigle i cement popadali sa zgrada u izgradnji.

„Nikada u životu nisam osjetio takav potres. Bili smo u uredu kada se namještaj počeo tresti. Jurnuli smo niz stepenice na ulicu i već vidjeli druge ljude na cesti“, rekao je Sadman Sakib, koji radi u privatnoj tvrtki u Daki.

Muhamad Junus, čelnik privremene vlade te južnoazijske zemlje, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu.

- Pozivamo stanovnike da ostanu na oprezu i ne obraćaju pažnju na bilo kakve glasine ili dezinformacije - rekao je u izjavi dodajući da će „bude li potrebno, daljnje smjernice biti proslijeđene putem telefonskih linija i službenih kanala".

