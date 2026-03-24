VIDEO Trump: 'Ministar obrane prvi je predložio napad na Iran'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Memphisu da je ministar obrane Pete Hegseth prvi predložio pokretanje napada na Iran. Na okruglom stolu s vojnim i pravosudnim čelnicima, Trump je istaknuo da je o situaciji razgovarao s Hegsethom, generalom Dan Caine i drugim visokim dužnosnicima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trump je poručio da SAD ima ozbiljan problem na Bliskom istoku te optužio Iran da već desetljećima promiče terorizam i da je nadomak nabave nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, Washington ima dvije mogućnosti, nastaviti postupno povećavati broj vojnika u regiji bez jasnog kraja ili brzo intervenirati.

- Možemo nastaviti i povećati broj vojnika s 50.000 na 55 i 60 tisuća bez kraja na vidiku, ili se možemo zaustaviti, otići na kratak izlet na Bliski istok i eliminirati veliki problem - rekao je.

Trump je naglasio da je upravo Hegseth prvi javno podržao takvu opciju, uz obrazloženje da Iranu ne smije biti dopušteno posjedovanje nuklearnog oružja. Dodao je i da su rasprave o toj temi započele prethodnih dana. Istodobno, iranske vlasti odbacile su Trumpove tvrdnje da su predstavnici njegove administracije vodili 'vrlo dobre i produktivne' pregovore o prekidu vatre s Teheranom i nazvali ih lažnim vijestima.