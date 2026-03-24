VIDEO Trump: 'Ministar obrane prvi je predložio napad na Iran'

NEMA PREKIDA VATRE

Trump: 'Ministar obrane prvi je predložio napad na Iran'

Piše Iva Tomas,
Trump: 'Ministar obrane prvi je predložio napad na Iran'
U.S. President Trump campaigns in Jacksonville, Florida | Foto: TOM BRENNER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Istodobno, iranske vlasti odbacile su Trumpove tvrdnje da su predstavnici njegove administracije vodili 'vrlo dobre i produktivne' pregovore o prekidu vatre s Teheranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Memphisu da je ministar obrane Pete Hegseth prvi predložio pokretanje napada na Iran. Na okruglom stolu s vojnim i pravosudnim čelnicima, Trump je istaknuo da je o situaciji razgovarao s Hegsethom, generalom Dan Caine i drugim visokim dužnosnicima.

Trump je poručio da SAD ima ozbiljan problem na Bliskom istoku te optužio Iran da već desetljećima promiče terorizam i da je nadomak nabave nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, Washington ima dvije mogućnosti, nastaviti postupno povećavati broj vojnika u regiji bez jasnog kraja ili brzo intervenirati.

BIVŠI VELEPOSLANIK U RUSIJI Kovačević o Trumpovu zaokretu prema Iranu: 'Reagira na burzu munjevito, baš je nepredvidiv!'
- Možemo nastaviti i povećati broj vojnika s 50.000 na 55 i 60 tisuća bez kraja na vidiku, ili se možemo zaustaviti, otići na kratak izlet na Bliski istok i eliminirati veliki problem - rekao je.

NAKON TRUMPOVIH IZJAVA Oštro pale cijene plina u Europi
Trump je naglasio da je upravo Hegseth prvi javno podržao takvu opciju, uz obrazloženje da Iranu ne smije biti dopušteno posjedovanje nuklearnog oružja. Dodao je i da su rasprave o toj temi započele prethodnih dana. Istodobno, iranske vlasti odbacile su Trumpove tvrdnje da su predstavnici njegove administracije vodili 'vrlo dobre i produktivne' pregovore o prekidu vatre s Teheranom i nazvali ih lažnim vijestima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok. Prolazi sve više brodova kroz Hormuški tjesnac
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok. Prolazi sve više brodova kroz Hormuški tjesnac

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora

